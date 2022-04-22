«Бурлак» тратит деньги

Администрация Рыбинска продолжает тратить бюджетные средства на ремонт теплохода «Бурлак».

В феврале 2022 года муниципальный «Туристко-информационный центр» разместил информацию о закупке у единственного поставщика в сумме 285 787 рублей на межсезонное слипование теплохода «Бурлак».

В марте – на «услуги по подготовке документации теплохода «Бурлак» к навигации, организация очередного ремонта и работы теплохода в навигацию 2022» года. Цена вопроса – 298 000 рублей.

В апреле ТИЦ объявил еще о двух закупках для туристического теплохода: на некий ремонт – 125 826 рублей и ремонт палубы – 299 168 рублей.

Напомним, судно 1962 года постройки (тогда называлось «Ната») было приобретено за счет средств городского бюджета для МАУ «Туристко-информационный центр» в прошлом году за 7 млн рублей (плюс потратили 1,6 миллиона на его подготовку к эксплуатации).

При этом, чиновники утверждали, что за два месяца работы выручка (не прибыль!) «Бурлака» составила почти 770 тысяч рублей.

Отметим, перед покупкой судна в департаменте культуры предоставили расчеты, по которым «Бурлак» будет ходить 5 месяцев в году, по три раза в неделю (2 поездки в день по 5 и 2 часа). Стоимость аренды судна составит 12 тысяч рублей за час. Утверждалось, что за сезон теплоход будет зарабатывать более 5 млн рублей за сезон (по факту получилось в разы меньше). Годовые расходы на его содержание специалисты администрации оценили в 4,6 миллиона (в том числе зарплата экипажа и топливо).