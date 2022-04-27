Мне отпуск не нужен, мне пиару давай!

«Спецоперация» по избранию уже отобранного главы Рыбинска проходит эффективно.

Вчера, принятый меньше месяца назад на работу в администрацию, Дмитрий Рудаков стал официально зарегистрированным кандидатом. В соответствии с законодательством он должен уйти в отпуск и не использовать служебное положение для проведения избирательной компании, но в случае «нашего» кандидата, этого не произошло.

Сегодня пресс-служба администрации распространила аж три пресс-релиза, в которых рассказали о «работе» и.о. главы Рыбинска: вчера он с депутатом госдумы гулял по историческом центру, сегодня «замедлял отток молодежи» на встрече с руководителями школ (ну это понятно – именно там чаще всего располагаются избирательные участки, которые ну очень сильно мешают «учебному процессу») и лично «контролировал» начавшийся ремонт дворов.

Интересно, когда на прошлой неделе в муниципальном совете проходили заседания комиссий (в том числе по бюджету), Дмитрий Рудаков их не посетил (вероятно в силу исключительной занятости), так как был на встрече в другом совете – женсовете.

Однако стоит напомнить, что говорится в законодательстве:

Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе … на время их участия в выборах освобождаются от выполнения должностных или служебных обязанностей…

Кандидаты, замещающие государственные или выборные муниципальные должности, кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе … при проведении своей избирательной кампании не вправе использовать преимущества своего должностного или служебного положения…