Выборы в режиме «спецоперации»

Вчера врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев, а также пресс-служба администрации Рыбинска сообщили, что исполняющим главы города будет Дмитрий Рудаков. Сам он в соцсетях пояснил, что заступит на должность со 2 апреля (но это суббота).

Сегодня на внеочередном заседании муниципального совета депутаты согласовали новую структуру администрации (сокращается должность руководителя аппарата – фактически зама главы и вводится должность заместителя по экономике). Вероятно, новым замом временно (до увольнения нынешнего первого зама Алексея Рябченкова) станет в настоящее время безработный Дмитрий Рудаков.

Такое назначение позволит последнему активно заниматься предвыборной компанией используя административный ресурс и средства муниципального бюджета.

Кроме того, депутаты назначили и дату выборов – 22 мая .

Александр Соколов сразу поинтересовался, кто внес вопрос о назначении досрочных выборов, и кто назначил внеочередное заседание совета. Председатель совета Константин Долгов ответил, что внес предложение Петр Кельберг, а решение о заседания принял он.

Однако с докладом и пояснениями по вопросу выступила Ольга Степанова, начальник юридического отдела аппарата совета, а не Петр Кельберг. Она пояснила, что пояснительную записку готовили непосредственно в совете, но по просьбе депутата.

Александр Соколов поинтересовался у содокладчика, почему в документах отсутствует экономическое обоснование – все же внеочередные выборы будут стоить бюджету порядка 12-14 млн рублей.

– Экономическое обоснование не требуется в силу действующего законодательства, – заверила депутата Ольга Степанова. – Мы назначаем только дату, назначение даты никаких экономических последствий это решение (для бюджета) не несет.

Олег Леонтьев напомнил, что он на предыдущем совете предлагал назначить выборы на май, но его не поддержали, сославшись на необходимость школам (где зачастую размещаются участки для голосования) готовиться к проведению ЕГЭ:

– Теперь это никак не помешает образовательному процессу, проблем не будет?

– Вы хотели 22 мая – получите, – ответил за содокладчика председатель совета. – Мы провели консультации с департаментом образования и нашли способ.

Александр Соколов все-таки поинтересовался, заложены ли деньги в бюджет на проведение выборов.

– Денег в бюджете пока на это нет, но они будут заложены при внесении следующих изменений бюджет.

После этого Александр Соколов все-таки предложил заслушать инициатора назначения выборов – Петра Кельберга.

– А что вы хотели услышать? Записку вам прочитали, – пояснил депутат. – Я пришел к такому решению.

– Месяц назад мы решили не назначать выборы накануне аттестации школьников. Что произошло за этот месяц, что вы решили серьезно озадачить наши учебные учреждения? – поинтересовался Александр Соколов у инициатора. – Какой ретроградный Юпитер зашел за Марс? Что произошло?

– Так же, как и любой депутат я могу выйти с инициативой в муниципальной совет. Что я и сделал. Спасибо, – весьма емко ответил коллеге Петр Кельберг.

В ходе обсуждения Олег Леонтьев предложил провести выборы в соответствии со стандартными сроками – через 90 дней, а не 60 как сейчас. Но его большинство не поддержало.

– Все вы знаете, что изменилось 24 февраля в нашей стране. У нас появилась специальная операция вооруженных сил на территории нескольких ближайших республик, – напомнил в своем выступлении Александр Сивков.

Кроме того, так как федеральные СМИ в последнее время активно обсуждают отмену выборов в России, поэтому лучше не тянуть и провести выборы в мае.

Впрочем, Александр Соколов считает, что может быть лучше вообще провести их в сентябре, вместе с губернаторскими. Тем более, с учетом нынешней ситуацией в экономике, нельзя исключить что на досрочных выборах кто-то (например национал-предатели – ryb.ru) может воспользоваться этим и дестабилизировать обстановку.

В итоге депутаты все же решили провести голосование 22 мая.

Следующим вопросом стали изменения в структуре администрации, при этом Ольга Корнеева, начальник отдела кадров администрации, подчеркнула: «дополнительного финансирования не потребуется».

Однако Александр Соколов попросил уточнить, какие компенсации положено выплатить Роману Кагнеру, который сейчас занимает сокращаемую должность руководителя аппарата администрации и не будет ли он претендовать на новую должность заместителя главы по экономике.

– После уведомления о сокращении, человек будет получать два месяца зарплату в администрации, а после еще месяц в центре занятости, если к этому времени не трудоустроится, – пояснила докладчик. – У нас на это есть ресурсы.

Что касается вопроса о том, что сможет ли он занять новую должность, Ольга Корнеева сказала:

– Будут сформированы квалификационные требования под эту должность и если он сможет на нее претендовать, то будет претендовать. Но решение будет принимать руководитель (и.о. главы).