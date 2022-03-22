В Рыбинске отменят ЕГЭ?

Завтра, 23 марта, муниципальный совет назначит дату проведения досрочных выборов главы Рыбинска.

Самое смешное в этом решении, дата – 22 мая. Для этого, депутаты даже согласны сократить срок избирательной компании с 90 до 60 дней.

Напомним, 24 февраля Олег Леонтьев (КПРФ) уже выходил с предложением назначить выборы на вторую половину мая (15 или 22 мая), но его коллеги депутаты не поддержали. В качестве основной причины отказа называли создание помех учебному процессу и выпускным экзаменам.

– Коллеги, прошу данную дату не рассматривать, – говорила Людмила Бекенева (Единая Россия). – Я говорю как человек, переживший не одну избирательную кампанию в качестве руководителя школы. Это требует управленческих усилий, организационной работы. Если речь идет о 15-м мая — это девять дней до начала основной волны ЕГЭ и ОГЭ (в новой версии всего два дня – ryb.ru). Школы нужно подготовить. На избирательных участках задействованы много учителей, которые заняты работой с детьми. Никакой трагедии не будет, если мы перенесём выборы на более поздний срок, не на май.

– Я считаю, что надо в мае, – тем не менее сказал Олег Леонтьев. – Вообще хотелось бы раньше — в апреле. Подавал соответствующее предложение 21-го января.

– То есть, Олег Валерьевич, вы не видите проблем в том, что мы вмешиваемся в учебный процесс? – поинтересовался Константин Долгов (Единая Россия), и добавил: – Торопливость ваша мне лично совершенно не понятна. В июне выборы пройдут проще, хотя бы для системы образования.

– Поступило предложение Леонтьева о проведении выборов в мае, – отметила Нина Чистякова (Справедливая Россия – патриоты – за правду). Вопрос рассмотрели и обозначили, что это будет мешать департаменту образования провести ОГЭ и ЕГЭ. Чтобы детишкам не мешать, не стоит нам торопиться. Это моё мнение.

– В мае не только школы завязаны с выборами, а ещё и спортивные сооружения, дома культуры — у них концерты отчётные, всё такое. Поэтому я за июнь, – поддержал соратника по партии Владимир Пахарев.

В итоге, 24 февраля решение о назначении выборов не приняли.