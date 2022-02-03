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Ежедневно с улиц Рыбинска вывозят более 2 000 тонн снега

03.02.2022, 16:42, Новости
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Общее количество вывезенного снега с начала зимнего периода составляет порядка 100 тысяч тонн.

Эта цифра уже значительно превысила показатели прошлого года. Подрядные организации по уборке снега продолжают работать в круглосуточном режиме.

Основная задача, которая сегодня стоит перед всеми подрядными организациями — своевременная расчистка от снега и обработка противогололедными материалами автомобильных дорог, тротуаров, остановок, вывоз снега от дорожных ограждений, с мостов, путепроводов, устранение заужения полосы проезжей части.

За состоянием дорог и улиц в Рыбинске отвечают пять подрядных организаций. С начала зимнего периода коммунальные службы вывезли порядка 100 тысяч тонн снега. За аналогичный период прошлого года эта цифра составляла 77 тысяч тонн.

— Ежедневно силами МУП «ДЭС» с улиц города вывозится от полутора до двух тысяч тонн снега. На смену у нас выходит шесть машин, они выполняют 25 рейсов за ночь. Это затратно. Поэтому на следующей неделе ожидаем поставку перебросчика снега, который позволит экономить бюджетные средства, — прокомментировал директор МУП «ДЭС» Дмитрий Шилов.

А уже с конца февраля рыбинские дорожники начнут готовиться к паводку.

Пресс-служба администрации Рыбинска




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