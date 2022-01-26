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В Рыбинске контролируют уборку дворов от снега

26.01.2022, 16:36, Новости
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Наряду с дорожными службами Рыбинска, которые продолжают убирать снег с городских улиц, дворовые территории многоквартирных домов очищают от снега управляющие организации.

Не всегда жители довольны качеством уборки, контроль за работой УК осуществляет отдел жилищного фонда и инженерной инфраструктуры. Сегодня специалисты посетили пять адресов по обращениям граждан.

Ежедневно в отдел жилищного фонда департамента ЖКХ поступает более 15 обращений граждан о некачественной уборке снега во дворах. На каждую жалобу должен быть дан ответ в короткие сроки.

— Отреагировать на обращение мы должны в течение нескольких часов в зависимости от загрузки специалистов. Информацию о неубранном дворе мы доводим до управляющей компании, которая согласно регламенту должна осуществить уборку снега не позднее суток после выпадения осадков. Для подтверждения выполненных работ УК присылают фотоотчёт, или наши специалисты выезжаю для оценки качества уборки, — рассказал начальник отдела жилищного фонда и инжененрной инфраструктуры Виктор Климов.

Сегодня специалисты отдела посетили пять адресов, откуда поступили жалобы жителей, и где УК была проведена расчистка снега. Это улица Новая, 21, Зои Космодемьянской, 3, Рапова, 15, Димитрова, 3 и Черепанова, 5. К качеству уборки тротуаров и подходов к подъездам вопросов у проверяющих не возникло, нарекания вызвали проезды и парковочные места.

В соответствии с Правилами благоустройства управляющие компании, ТСЖ и ЖСК обязаны расчищать от снега и обрабатывать противогололедными материалами внутридворовые проезды, тротуары, придомовые парковки, входные группы.




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