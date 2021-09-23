В Рыбинске состоится межведомственная «прямая линия» в рамках Международного дня пожилых людей

«Прямая линия» для рыбинских пенсионеров начнёт свою работу с 30 сентября. Пожилые люди смогут адресовать свои вопросы представителям сразу нескольких ведомств.

«Прямая телефонная линия», посвященная Декаде пожилых людей, будет проведена в Рыбинске по вопросам социального, медицинского и пенсионного обеспечения граждан старшего возраста.

На вопросы жителей Рыбинска будут отвечать специалисты департаментов здравоохранения и социальной поддержки населения, отделения Пенсионного фонда и других социальных учреждений.

Работа «прямой линии» будет осуществляться по следующему графику:

30 сентября с 14:00 до 16:00 по телефону +7 (4855) 28-24-67 свои вопросы, касающиеся здравоохранения, можно задать главному эксперту комитета по организации первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи департамента здравоохранения Ярославской области Ирине Леонидовне Барышевой.

1 октября с 10:00 до 12:00 по телефону +7 (4855) 28-17-62 на вопросы, связанные с социальным обеспечением, ответит директор департамента по социальной поддержке Владимир Борисович Куликов.

4 октября с 14:00 до 16:00 по телефону +7 (4855) 21-52-58 вопросы будет принимать директор МУ «Рыбинский комплексный центр социального обслуживания населения» Андрей Юрьевич Глебов.

5 октября с 14:00 до 16:00 по телефону +7 (4855) 29-75-00 вопросы по пенсионному обеспечению можно будет адресовать начальнику ГУ Управление Пенсионного Фонда РФ по Рыбинску и Рыбинскому муниципальному району Галине Ивановне Голубевой.

6 октября с 14:00 до 16:00 по телефону +7(4855) 28-30-59 на вопросы жителей Рыбинска ответит и.о.директора МУ «Центр социальных выплат» Любовь Алексеевна Мекш.

Пресс-служба администрации Рыбинска