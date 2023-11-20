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В Рыбинске готовятся к новогодним праздникам

20.11.2023, 15:15, Новости
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Крупные общегородские мероприятия запланированы на 16 декабря, 6 и 7 января.

Рыбинск традиционно даст старт празднованию Нового года 16 декабря вместе с главным Дедом Морозом из Великого Устюга. 6 и 7 января подарят рыбинцам рождественскую сказку. В сочельник – основанную на городских традициях семейного праздника, в Рождество – православных.

16 декабря в учреждениях культуры города пройдут тематические мероприятия. В ДК «Вымпел» состоится премьера мюзикла с участием главного Деда Мороза «Варвара краса – длинная коса», библиотечно-информационный центр откроет «Школу Дедов Морозов», музейный комплекс «Советская эпоха» приглашает на программу «В гостях у Рыбинской метелицы» и парад «Сани фест», КДК «Переборы» организует интерактивную программу «Морозный визит в берлогу Топтыгина», в здании железнодорожного вокзала состоится благотворительный концерт воспитанников музыкальных школ «Дари добро».

На площади Дерунова откроется новогодний каток. Всех гостей и участников ждут новогоднее попурри, мастер-классы, фестиваль-конкурс «Елки бывают разные» и сюжетное фотографирование с зимними персонажами.

У ДС «Полет» пройдет традиционный автофлешмоб. Его участники составят из автомобилей изображение снеговика.

— Наша задача подарить праздничное настроение и детям, и взрослым. Подход такой же, как к проведению дня города – делаем упор на эстетику и создание атмосферы волшебства. Сохраним традиционные мероприятия – шествие Дедов Морозов, зажжение городских елей, автофлешмоб, к ним добавим новый подход к празднованию Рождества. В русской культуре есть множество красивых традиций, связанных с эти днем, сделаем их более массовыми, сохранив при этом теплый и семейный дух праздника, – сказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

6 января о городских традициях празднования Рождества расскажут в историческом центре выступлением уличного театра, артистов, клоунов, участников творческих коллективов Рыбинска.

7 января – день православных и народных традиций празднования Рождества. Колокольные звоны, живая музыка, «колядки», народные рождественские игры и ярмарка-угощение на Соборной площади.




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