К Дню рождения ГЭС в Рыбинске прошли спортивные турниры

При поддержке гидроэнергетиков к Дню рождения Рыбинской ГЭС (Каскад Верхневолжских ГЭС, филиал РусГидро) прошли традиционные спортивные турниры. В мероприятиях приняли участие более четырехсот юных и взрослых спортсменов из разных городов России.

В минувшие выходные на базе спортивной школы № 5 в рамках фестиваля, посвященного 83-летию Рыбинской ГЭС, прошли турниры по быстрым шахматам. Участие в них приняли 136 спортсменов из Рыбинска, Углича, Ярославля и Москвы.

Первыми в своих возрастных категория стали: Вадим Кучумов, Карина Пушкарева, Тихон Максимов, Ирина Гмызова, Матвей Бегунов, Анастасия Игнатова, Даниил Тонких. Первые места Open-турнира – Дмитрий Старухин и Екатерина Орлова. Первые среди ветеранов: Владимир Никитович и Александр Орловцев.

Шахматный фестиваль – ежегодный проект благотворительной программы Каскада Верхневолжских ГЭС с 2006 года. По отзывам спортсменов, фестиваль – одно из лучших спортивных мероприятий, проводимых на территории Ярославской области.

В ноябре в спортшколе № 1 им. В.С. Бацкевича прошел Кубок Ярославской области по спортивной акробатике. На праздник силы, красоты и грации, который благодаря гидроэнергетикам стал в Рыбинске традиционным, приехали 143 спортсмена. Обладателями первых мест стали София Иванова, Мария Лебедева, Ева Панфилова, Вера Романова, Арина Саенко, Эвелина Лобанова, Карина Маркова, Виктория Трофимова, Злата Борисенко, Алиса Бакланова, Екатерина Проценко, Таисия Молчанович, Анна Денисова, Вероника Ластенко, Ева Акулова, Мария Гмызова, Макар Поткин, Иван Блескин, Егор Ванеев, Ярослав Хайрулин, Максим Орлов, Константин Булгаков, Михаил Смирнов, Иван Гришинов, Матвей Загныбида, Егор Ципенко, Никита Хамов, Олег Зорин, Семен Соколов, Степан Соколов и Демид Ершов.

Традиционный турнир по греко-римской борьбе к памятной дате гидроэнергетиков также прошел в спортшколе № 1 им. В.С. Бацкевича. В этом году в соревнованиях борцов поучаствовали 140 спортсменов из Рыбинска, Ярославля, Твери, Кимр, Солнечногорска и Санкт-Петербурга.

В захватывающих поединках участники показали отличные результаты. Первые среди борцов – Дмитрий Горшков, Артем Кошелев, Савелий Смирнов, Семен Давлатов, Денис Суворов, Илья Цыганов и Александр Быков.

Каскад Верхневолжских ГЭС регулярно оказывает финансовую помощь детским спортивным школам по плаванию, борьбе, акробатике, теннису, водным видам спорта. Организация спортивных детских мероприятий в честь важных для гидроэлектростанций исторических дат – традиция, которой энергетики Каскада Верхневолжских ГЭС следуют много лет.

Наталья Малышева,

специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»