НаШествие 2024

Новогоднее событие, с которого стартуют зимние праздники в Рыбинске, в этом году вынуждено свой формат.

Это будет новогодний праздник для детей. 14 декабря по Рыбинску пройдут новогодние и сказочные персонажи и состоятся благотворительные акции.

— Праздник Нашествие Дедов Морозов любим не только жителями города. но и гостями. Поэтому принято решение сохранить рыбинскую традицию, которая в этом году отмечает свое 16-летие. Но изменить формат, сориентироваться на семейное участие. В новогодней колонне встретятся герои сказок и мультфильмов, новогодние персонажи. Главными участниками шествия станут дети, – рассказала начальник управления культуры администрации города Рыбинска Раиса Романовна Смирнова.

Оправдывая ожидания детей, 14 декабря Рыбинск посетит главный Дед Мороз страны. Вместе с Морозом воеводой из Карабихи они возглавит праздничную колонну и зажжет огни на главной елке города.

В день НаШествия на площади Дерунова выступит творческий коллектив «Барвинок» из Луганской народной республики.

Новогоднюю дискотеку на площади Дерунова заменит спортивный праздник на ледовом катке. Его организуют спортивные школы города. Также решено отказаться от проведения гастрономического фестиваля.

Вместо автоНашествия и автофлешмоба рыбинцев порадует новогодний кортеж. Украшенные авто проедут по нескольким микрорайонам города. Это будет частная инициатива неравнодушных рыбинских автомобилистов. Они привезут праздничное настроение жителям микрорайонов и примут новогодние подарки для детей Донбасса от жителей Рыбинска.

Поддержит тему благотворительности праздник в ОКЦ и проект «ДедМоробус» – новогодняя экскурсия по Рыбинску в тематическом автобусе для детей участников СВО, детей с особенностями здоровья и из многодетных семей.

Напомним, первое НаШествие Дедов Морозов состоялось в 2009 году. Тогда 25 задорных Дедов Морозов устроили фотоссесию на фоне городских достопримечательностей. Идея прижилась, и уже на следующий год 75 белобородых волшебников в красных костюмах прошагали под звуки оркестра по главной улице Рыбинска. Дальше – больше: 250, 750, 1000, 1500, 2000 персонажей…