14 декабря в центре Рыбинска ограничат движение транспорта

Для обеспечения безопасности участников и зрителей детского праздника «НаШествие Дедов Морозов».

На время построения колонны, период шествия и проведение праздничных мероприятий на площади Дерунова будут временно закрыты для проезда транспорта участки улиц Крестовой, Стоялой, Чкалова, Свободы, Кольцова и пр. Ленина.

С 14:30 до 17:30 будут закрыты:

– улица Крестовая на участке от дома № 25 до улицы Свободы;

– улица Стоялая на участке от улицы Волжская набережная до улицы Чкалова;

– проспект Ленина на участке от Крестовой улицы до улицы Братьев Орловых;

– улица Свободы на участке от Крестовой улицы до улицы Герцена;

– улица Чкалова на участке от улицы Свободы до улицы Кирова;

– улица Кольцова на участке от улицы Крестовой до улицы Герцена.

На указанный период изменятся маршруты общественного транспорта. Информация о временной схеме будет размещена на странице Министерства дорожного хозяйства и транспорта ЯО.

14 декабря с 00:00 до 14:30 будет запрещена остановка, стоянка транспортных средств:

– по Стоялой улице на участке от улицы Волжская набережная до улицы Чкалова;

– по Крестовой улице на участке от дома № 25 до улицы Свободы;

– по улице Чкалова на участке от улицы Свободы до улицы Кольцова;

– по улице Ломоносова на участке от улицы Волжская набережная до Крестовой улицы.

Программа детского праздника «НаШествие Дедов Морозов» 14 декабря:

15:00 — построение колонны на ул. Стоялой

16:00 — старт шествия праздничной колонны

16:30 — встреча колонны на площади Дерунова

16:45 — церемония зажжения огней на елках города

17:10 — выступление творческих коллективов города Рыбинска и ансамбля «Барвинок» из Луганской народной Республики

17:45 – открытие катка и спортивный праздник