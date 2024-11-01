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Циклон испортит праздник

01.11.2024, 7:07, Погода
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Циклон, который в конце рабочей недели пройдет от берегов Финского залива на юго-восток, принесет в центрально-европейскую часть России осадки и сильный ветер.

Погодные условия огорчат жителей региона резкими перепадами атмосферного давления, порывистым ветром, осадками в виде дождя, мокрого снега и снега, гололедом на проводах и гололедицы на дорогах.

Но если в западных районах интенсивность осадков заметно снизится, то в восточной части региона ненастье в день прохождения циклона выйдет на пик – местами всего за 12 часов может выпасть свыше четверти месячного объема влаги.

При этом атмосферный вихрь попутно вовлечет холодные арктические воздушные массы. Несмотря на это температура останется слабоположительной и снег будет выпадать вперемешку с дождем, так что речи об установлении снежного покрова пока не идет.

В первые дни ноября в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославской области ожидается дневная температура не выше 2 градусов тепла, ночью не ниже -2.

В начале следующей недели характер погоды не изменится.

Атмосферное давление в выходные будет колебаться от 730 до 745 мм ртутного столба, ветер западных направлений, до 7 метров в секунду.

Самым холодным 4 ноября в Рыбинске было в 1976 году: -20,0 градусов, а в этот день 1967 года погода в городе было вполне тепло: +10,2 градуса.


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