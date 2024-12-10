Мошенники обманывают фейковыми бонусами от банков и выгодными тарифами на связь

Накануне Нового года мошенники активно используют как старые, так и новые схемы обмана.

Очередные способы мошенничества связаны с обещанием якобы банков, маркетплейсов и сотовых операторов подарить бонусы за выполнение несложных действий или подключение сверхвыгодного тарифа. Учитывая предстоящие предпраздничные хлопоты и маркетинговые акции от компаний, преступники могут использовать эти сценарии для обмана максимально широкого числа граждан.

Если мошенник представляется работником банка, то он может сообщить, что за лояльность финансовая организация готова «подарить» некоторую сумму. При этом ссылка или qr-код может вести на форму для заполнения данных банковской карты, с которой потом мошенники украдут деньги, а также на вирусную программу, которая будет внедрена в смартфон.

В случаях, когда мошенники выступают от имени якобы маркетплейса, потенциальной жертве предлагают пройти опрос или подключиться к специальной праздничной программе. Для этого нужно назвать из смс-код для «активации скидочной программы», который на самом деле является кодом доступа в мобильное приложение банка или личный кабинет Госуслуг.

Когда злоумышленник представляется сотрудником сотового оператора, он может сообщить об очень выгодном тарифе. Чтобы подключиться к нему, нужно сразу заплатить за 2-3 месяца вперед. Если человек соглашается, то он может лишиться как минимум денег, перечисленных за якобы абонентскую плату. В том случае, когда мошенник просит продиктовать смс-код для «подключения» к тарифу, он может получить доступ к счетам жертвы и оформить кредит.

– Мошенники очень изобретательны и стремятся воспользоваться предновогодней суетой. Если вы получили сообщение или звонок от неизвестного источника, не отвечайте на него, не сообщайте никакую персональную информацию. Если вы сообщили смс-код, то срочно свяжитесь по официальному телефону со службой поддержки вашего банка, Госуслугами, а также замените пароль, – отметил эксперт по кибербезопасности ярославского отделения Банка России Андрей Коценко.