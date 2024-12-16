Драгон Мани объявило о запуске новогоднего розыгрыша призов: участников ждут подарки на сумму 100 млн рублей ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Драгон Мани объявило о запуске новогоднего розыгрыша призов: участников ждут подарки на сумму 100 млн рублей

16.12.2024, 18:59, Рекомендуем
Теги: , ,

Онлайн-казино Драгон Мани объявило о запуске грандиозного праздничного марафона “Новогодний Беспредел” с призовым фондом 100 млн рублей. С 1 декабря 2024 года по 12 января 2025 года участников ждут турниры, конкурсы, розыгрыши и, конечно, море подарков.

Какие подарки ждут игроков?

  1. Porsche Panamera — главный приз новогоднего марафона
  2. Турниры с призовым фондом 55 млн рублей
  3. Ежедневные розыгрыши денежных подарков, бесплатных ставок и билетов на сумму 7 млн рублей
  4. Эксклюзивные акции в официальном Тelegram-канале
  5. а также секретные призы, подарочные игры Plinko и Lottery и фирменный мерч

Среди партнеров (стримеров и арбитражников) разыгрываются следующие призы.

  1. BMW M4 — главный приз “Новогоднего Беспредела”
  2. Денежные призы на общую сумму 14 млн рублей (будут разыграны среди ТОП-50 партнеров с помощью генератора случайных чисел)
  3. а также загадочные “черные ящики” с сюрпризами

Праздничные турниры организованы совместно с лидерами iGaming индустрии: Pragmatic Play, Endorphina, Belatra, BGaming. Участие принимают и собственные игры Dragon Money.

Как принять участие?
Чтобы стать частью “Новогоднего Беспредела”, ознакомьтесь с расписанием турниров и условиями на официальном сайте Драгон Мани. Не упустите шанс сделать новогодние праздники незабываемыми!

О Драгон Мани
Онлайн-казино Драгон Мани имеет российские корни и работает с 2017 года по лицензиям Анжуан и Кюрасао. Сегодня это одно из самых популярных онлайн-казино в СНГ: более 8 млн пользователей и свыше 68 млрд рублей выплат.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.12 / Самокат – ваш надежный помощник в мире онлайн-покупок

11.12 / Мотоциклы Bajaj: особенности и преимущества

11.12 / К Дню рождения ГЭС в Рыбинске прошли спортивные турниры

10.12 / Мошенники обманывают фейковыми бонусами от банков и выгодными тарифами на связь

10.12 / 14 декабря в центре Рыбинска ограничат движение транспорта

29.11 / НаШествие 2024

27.11 / Серебро на чемпионате РФ по плаванию, серебро рыбинского самбиста на Кубке России, как скачать 1xBet и другие новости Рыбинска

19.11 / Самые крупные выигрыши в онлайн казино

11.11 / Как оставаться в курсе событий в мире криптовалют и блокчейна

11.11 / НаШествие Дедов Морозов не состоится

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика