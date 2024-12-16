Драгон Мани объявило о запуске новогоднего розыгрыша призов: участников ждут подарки на сумму 100 млн рублей

Онлайн-казино Драгон Мани объявило о запуске грандиозного праздничного марафона “Новогодний Беспредел” с призовым фондом 100 млн рублей. С 1 декабря 2024 года по 12 января 2025 года участников ждут турниры, конкурсы, розыгрыши и, конечно, море подарков.

Какие подарки ждут игроков?

Porsche Panamera — главный приз новогоднего марафона Турниры с призовым фондом 55 млн рублей Ежедневные розыгрыши денежных подарков, бесплатных ставок и билетов на сумму 7 млн рублей Эксклюзивные акции в официальном Тelegram-канале а также секретные призы, подарочные игры Plinko и Lottery и фирменный мерч

Среди партнеров (стримеров и арбитражников) разыгрываются следующие призы.

BMW M4 — главный приз “Новогоднего Беспредела” Денежные призы на общую сумму 14 млн рублей (будут разыграны среди ТОП-50 партнеров с помощью генератора случайных чисел) а также загадочные “черные ящики” с сюрпризами

Праздничные турниры организованы совместно с лидерами iGaming индустрии: Pragmatic Play, Endorphina, Belatra, BGaming. Участие принимают и собственные игры Dragon Money.

Как принять участие?

Чтобы стать частью “Новогоднего Беспредела”, ознакомьтесь с расписанием турниров и условиями на официальном сайте Драгон Мани . Не упустите шанс сделать новогодние праздники незабываемыми!

О Драгон Мани

Онлайн-казино Драгон Мани имеет российские корни и работает с 2017 года по лицензиям Анжуан и Кюрасао. Сегодня это одно из самых популярных онлайн-казино в СНГ: более 8 млн пользователей и свыше 68 млрд рублей выплат.