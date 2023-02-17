От бинтов до генераторов

Администрация Рыбинска и правительство Ярославской области обратилось к местным предпринимателям с просьбой оказать материальную помощь воинским подразделениям, в которых служат мобилизованные и добровольцы из числа жителей региона, «находящиеся в настоящее время в зоне специальной военной операции».

В соответствии с телеграммой из Национального центра управления обороной Российской Федерации необходима помощь в обеспечении имуществом 2 войсковых частей вооруженных сил Российской Федерации, говорится в письме.

В зоне боевых действий требуются:

Дизельные генераторы.

Автомобильные покрышки к автомобилю «Урал».

Камеры к автомобилю «Урал».

Ремонтные комплекты для ремонта покрышек и камер к автомобилю «Урал».

Гвозди 70 мм.

Гвозди 100 мм.

Гвозди 150 мм.

Сигареты.

Портативные газовые баллоны.

Пленка полиэтиленовая (в рулонах).

Пенофол в рулонах.

Емкости для воды.

Тепловизоры.

Радиостанции.

Подавители помех квадрокоптеров.

Квадрокоптеры.

Пауэрбанки.

Нательное белье (трусы, носки).

Перчатки.

Продукты питания (супы, вермишель, пюре быстрого приготовления в стакане).

Медицинские препараты:

– средства от простуды;

– противовоспалительные препараты;

– обезболивающие препараты;

– кровоостанавливающие средства;

– медицинские жгуты;

– стерильные бинты;

– влажные салфетки.