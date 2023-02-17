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От бинтов до генераторов

17.02.2023, 9:09, Новости
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Администрация Рыбинска и правительство Ярославской области обратилось к местным предпринимателям с просьбой оказать материальную помощь воинским подразделениям, в которых служат мобилизованные и добровольцы из числа жителей региона, «находящиеся в настоящее время в зоне специальной военной операции».

В соответствии с телеграммой из Национального центра управления обороной Российской Федерации необходима помощь в обеспечении имуществом 2 войсковых частей вооруженных сил Российской Федерации, говорится в письме.

В зоне боевых действий требуются:

Дизельные генераторы.
Автомобильные покрышки к автомобилю «Урал».
Камеры к автомобилю «Урал».
Ремонтные комплекты для ремонта покрышек и камер к автомобилю «Урал».
Гвозди 70 мм.
Гвозди 100 мм.
Гвозди 150 мм.
Сигареты.
Портативные газовые баллоны.
Пленка полиэтиленовая (в рулонах).
Пенофол в рулонах.
Емкости для воды.
Тепловизоры.
Радиостанции.
Подавители помех квадрокоптеров.
Квадрокоптеры.
Пауэрбанки.
Нательное белье (трусы, носки).
Перчатки.
Продукты питания (супы, вермишель, пюре быстрого приготовления в стакане).
Медицинские препараты:
– средства от простуды;
– противовоспалительные препараты;
– обезболивающие препараты;
– кровоостанавливающие средства;
– медицинские жгуты;
– стерильные бинты;
– влажные салфетки.




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