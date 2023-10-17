Ремонт Бульварной и «Огонь Славы», строительство берегоукрепления и памятник Детям войны

Работы по благоустройству Бульварной выполнены наполовину

Подготовительные работы практически завершены: подведены коммуникации, сформировано основание для укладки финального покрытия, установлены бордюрные камни. Идет поставка материалов – брусчатки и плитки, чтобы начать мощение.

Ежедневно на берегу Черемухи работают два десятка человек и около десяти единиц техники. Подрядная организация «Проммонтаж» завершает подготовительные работы, следующих этап – финальные преобразования.

— Поступил домокомплект из бруса для будущего ресторана. Его изготовили на деревообрабатывающем предприятии по эскизному проекту. Подрядчику останется его только собрать на месте на уже залитом фундаменте. Внутренним наполнением и отделкой ресторана будет заниматься предприниматель, который будет эксплуатировать здание, — рассказал Алишер Рустамов, заместитель главы по архитектуре и градостроительству.

Вокруг балюстрады разработан нижний ярус, проложены кабели освещения, проводится устройство габионов для укрепления откоса в районе скейт-площадки и смотровой площадки, идет подготовка к обустройству лестничных маршей под мостовым перекрытием. Продолжается высадка деревьев и кустарников.

На тротуаре со стороны набережной рисунок плитки особенный – веерный, по краям – ровная площадка, чтобы удобно было ходить в обуви на каблуках.

По проекту все дизайнерские решения по благоустройству территории будут выполнены в едином стиле.

В Рыбинске завершают берегоукрепление в районе ДС «Полет»

Протяженность береговой линии от ДС «Полет» до ДК «Вымпел», на которой завершаются работы, составляет 1132 метра. Приемка объекта состоится в ноябре.

Защитное сооружение берега Волги протяжённостью более одного километра начали строить в 2022 году. Подрядная компания «ЕКС» погрузила более тысячи шпунтов, сделала каменную наброску, сформировала ледозащитное сооружение, оборудовала спуски к воде и пожарный съезд у ДС «Полет».

— Подрядчик работает с опережением графика примерно на 20 дней. Им осталось уложить несколько плит, заделать швы, завершить горизонтальную планировку. И объект можно будет принимать, — рассказал Владимир Бердников, начальник управления строительства.

Следующим этапом должно стать благоустройство участка с выполненной береговой защитой. Стоимость первого этапа работ — 450 миллионов рублей.

Завтра откроют «Огонь Славы» и памятник детям войны

Мероприятие состоится в Волжском паке 18 октября в 11 часов. Дата открытия памятных объектов выбрана неслучайно. В середине октября 1941 году был подписан приказ Госкомитета обороны СССР об эвакуации Рыбинского моторостроительного завода в Уфу.

Мемориал «Огонь Славы» в этом году отремонтировали, усилив бетонную плиту в основании. Теперь запаса прочности, а значит, и достойного внешнего вида, хватит на долгие годы. На время проведения работ огонь мемориала хранили в специальной капсуле в воинской части. В день открытия его зажгут вновь в торжественной обстановке.

Памятник «Дети войны» появился на территории мемориала в этом году по инициативе Совета ветеранов и общественной организации «Дети войны». Автор скульптурной композиции – Елена Пасхина. Скульптура посвящена жителям, чьё детство пришлось на годы Великой Отечественной войны. Сейчас в Рыбинске проживают около 10 тысяч человек, имеющих такой статус.

Стоимость скульптурной композиции с установкой составляет четыре с половиной миллиона рублей. Около 800 тысяч собрали члены Совета ветеранов города Рыбинска и Рыбинского отделения общественной организации «Дети войны». Остальные средства выделены из городского бюджета. Стоимость капитальных работ на мемориале составила 12 миллионов рублей, средства выделены из областного бюджета.

Для проведения торжественных мероприятий с выносом знамени, выставлением почетного караула территория мемориала будет перекрыта ограждением. После завершения торжественной части возложить цветы к обновленному мемориалу и новому памятнику смогут все желающие.