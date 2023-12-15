Без катка, раздевалок и туалета

В мэрии Рыбинска объяснили, почему стоимость обустройства катка на пл. Дерунова снизилась с 40 до 34 млн рублей и почему его не откроют в день «НаШествия».

По словам достоверного источника в местных органах власти изначально предполагалось, что в стоимость обустройства центральной ледовой арены будут включены достаточные выплаты высокопоставленным чиновникам, принявшим это решение. Однако, после неприятной ситуации, связанной с городской теплоснабжающей организацией, сумму муниципального контракта решили сократить. Но, как оказалось, ситуация намного сложнее.

– В бюджет все заложили, деньги подрядчик все заплатил, а потом случилось, то, что случилось. Думаю, проблема в другом, – считает источник.

– Подрядчика якобы не устроило, что сумма контракта сократилась на 20 процентов, а сумма выплат осталась таже, – пояснил он. – Это не так, здесь удалось договориться – в качестве компенсации, обустройство раздевалок и туалета у катка решили перенести на весну следующего года. Но мэрия в последний момент заморозила все оставшиеся транши по неизвестным мне причинам.

В подрядной организации утверждают, что все предусмотренные работы по муниципальному контракту выполнены в срок и сданы, и у мэрии к ним претензий нет. Но есть нюансы.

– Мы заказали импортозамещенные раздевалки и туалет из Китая, договорились с субподрядчиками из Бишкека об их установке, но в последний момент мэрия нам не перечислила деньги на оплату таможенных платежей, – пояснил представитель подрядчика. – Так нельзя. Мы же им (представителям местных органов власти) все оплати сразу – после подписания контракта.

Как следует из официального комментария пресс-службы мэрии Рыбинска, «проблема возникла из-за оплаты услуг Деда Мороза», а к подрядчику «вопросов нет».

– Нам предложили оплатить открытие катка на площади Дерунова отдельным платежом на счет в неком лапландском банке, но из-за отключения SWIFT, нам этого сделать не удалось, – пояснили в мэрии. – Вот только Деда Мороза это почему-то не устроило.

По словам чиновников, они даже предлагали выплатить Деду Морозу всю недостающую сумму наличными, но он отказался. Поэтому открытие катка решили перенести на 8 марта.

– Елку я им зажгу, уж так и быть. Но, что я буду делать с их рублями? Оленей ими не накормишь! – прокомментировал по телефону сложившуюся ситуацию Дед Мороз. – В воскресенье у вас оттепель – какой на х.. каток, раздевалки и туалет?