Каток на Дерунова обещают открыть к Новому году ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Каток на Дерунова обещают открыть к Новому году

22.12.2023, 14:14, Новости
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Получив уведомление о расторжении контракта, подрядчик предпринял исчерпывающие меры, чтобы завершить начатую работу.

Основная часть её уже выполнена. Открыть ледовую площадку планируют к новогодним выходным.

Руководство подрядной организации направило на объект новую бригаду рабочих. Они переложили айсматы, заполнили их специальной жидкостью, подключили холодильную установку.

— Даем разрешение подрядчику на заливку катка, чтобы к новогодним праздникам жители города смогли им пользоваться, – рассказал Олег Кондратенко, директор департамента по физической культуре и спорту.

Так же он добавил, что подрядной организации будут выставлены штрафные санкции за срыв сроков контракта. Оплата работ подрядчика по каждому элементу инфраструктуры – раздевалке, прокату — будет осуществляться только за период их фактической эксплуатации.

Напомним, стоимость контракта 34 млн рублей, без дополнительных работ. Предполагалось, что каток начнет работу с 16 декабря, но подрядчик в срок не уложился. После этого в администрации Рыбинска сообщили о намерении расторгнуть контракт.




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