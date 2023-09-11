«Команда Рыбинска» поблагодарила своих избирателей и озвучила планы на будущее

Прежде всего, мы хотим поблагодарить всех тех избирателей, которые пришли на выборы поддержать наших кандидатов, и тех, кто не пришел проголосовать за кандидатов от так называемой «оппозиции», говорится в официальном пресс-релизе.

Наши первоочередные планы включают:

1. Денежные компенсации из городского бюджета иногородним сотрудникам мэрии, которые включают: оплата за аренду или покупку жилья из расчета средней стоимости (арендной платы) в Москве; фиксированную компенсацию за использование личного транспорта или услуг такси в сумме не менее средней заработной платы по городу (сейчас это 47 388 рублей).

3. Единовременная денежная компенсация из городского бюджета расходов за прошедшую и будущие избирательные компании всем кандидатам «Команды Рыбинска» по предоставлению письменного заявления с указанием суммы расходов.

2. Обеспечение транспортной доступности удаленных микрорайонов за счет снижения нагрузки на единицу техники, путем повышения платы за проезд в два раза в «часы пик».

3. Повышение качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг за счет увеличения рентабельности управляющих компаний. Тарифы на ЖКУ будут повышены в течении года в два раза. В дальнейшем тарифы будут повышаться в соответствии с уровнем инфляции с коэффициентом три (умноженном на три).

4. Для обеспечения социальной справедливости, в том числе для жителей левобережной части Рыбинска, будет введена плата за проезд через шлюзы по ставке аналогичной проезду через мост.

5. Введение административной ответственности (штраф не менее прожиточного минимума. Сейчас это 13 386 рублей) за явку на избирательный участок для голосования в отсутствии кандидата или наблюдателя от «Команды Рыбинска».

6. Бульвар 200 лет Рыбинска будет переименован в бульвар 950 лет Рыбинска.