Рыбинский мост станет платным

После завершения реконструкции моста через Волгу проезд по нему станет платным.

В настоящее время уже началась проработка экономического обоснования стоимости будущего тарифа. Предполагается, что плату начнут вводить поэтапно уже в ближайшее время.

Отметим, введение платного проезда не противоречит действующему законодательству, так как в Рыбинске есть альтернативный путь через дамбу.

– В рамках работ по оптимизации реверсивного движения уже с 1 апреля будет введена плата за проезд по мосту для частного и грузового автотранспорта в часы пик – с 6 до 10 утра и с 4 до 8 вечера, – сообщили в пресс-службе мэрии Рыбинска. – Пока это делается в качестве эксперимента, но в дальнейшем плата будет распространена на все виды автотранспортных средств и в течение всех суток.

Для удобства рыбинцев будет предусмотрена продажа месячных абонементов. Кроме того, на период ремонтных работ стоимость проезда по мосту будет варьироваться. Так, оплатившие абонемент с повышенным коэффициентом получат право проезда вне очереди.

– Эта мера направлена на оптимизацию движения и прежде всего, будет выгодна самим водителям, – отметили в мэрии. – Ведь если четыре автомобилиста поедут через мост в одной машине, это сэкономит шесть метров пробки и значительную сумму для владельца машины.

Впрочем, с последним согласны не все.

– Наоборот, за попутчиков нужно брать дополнительную плату! – на условиях анонимности пояснил свою позицию руководитель одного из муниципальных перевозчиков. – Во-первых: каждый пассажир, это дополнительная нагрузка на ось автомобиля, и, следовательно, нагрузка на мост. Во-вторых: мы обязаны поддерживать общественный транспорт – хочешь сэкономить, садись на мою маршрутку и езжай. В-третьих: это же деньги не для чиновников, а для города, для его благоустройства.

Действительно, плата за проезд, после оплаты услуг по сбору и обработке платежей, будет поступать исключительно в местный бюджет.

– Вырученные средства будут направлены на благоустройство прилегающей территории – здесь установят дополнительные светофоры, шлагбаумы и организуем круговое движение на съезде на левый берег для всех желающих проехать бесплатно, – пояснил представитель подрядчика.

По его словам, новый круг поможет избежать пробок – автомобилисты смогут двигаться по нему не перегораживая проезд водителям оплатившим проезд.

Что касается общественного транспорта, то власти решили не вводить для него плату, вместо этого, все автобусные маршруты будут направлены через дамбу. Движение пешеходов и велосипедистов по мосту пока останется бесплатным.