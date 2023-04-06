Пора на фронт!

Военный комиссариат города Рыбинска и Рыбинского района проводит набор граждан для прохождения военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации по контракту.

Для граждан, заключивших контракт, кроме заработной платы, бесплатного трехразового питания, обеспечения обмундированием предоставляются социальные льготы и гарантии:

– служебное жилье или компенсация за найм жилья;

– бесплатное обследование лечение и реабилитация в военно-медицинских центрах;

– страхование жизни и здоровья за счет средств федерального бюджета;

– бесплатное обеспечение лекарственными средствами;

– двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже одного раза в шесть месяцев;

– право на пенсию после 20 лет службы;

– собственное жилье за счет Минобороны через накопительно-ипотечную систему.

Заработная плата от 40 000,00 рублей.

Для участников “специальной военной операции” к вышеперечисленным действуют дополнительные льготы:

– присваивается статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы;

– предоставляются места для обучения детей в вузах за счет бюджета;

– предоставляются бесплатные путевки для отдыха детей в летних оздоровительных лагерях;

– выплачиваются страховые выплаты при ранении (травме) и гибели;

– действует социальная программа реабилитации и адаптации (трудоустройство и предоставление жилья);

– действуют кредитные и налоговые каникулы;

– предоставляются дополнительные льготы и гарантии, установленные на уровне Ярославской области.

Телефон для справок (4855) 28-14-74.

Администрация города Рыбинск