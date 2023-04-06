Пора на фронт!
06.04.2023, 12:05, Объявления
Теги: Администрация, Бюджет, Война
Военный комиссариат города Рыбинска и Рыбинского района проводит набор граждан для прохождения военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации по контракту.
Для граждан, заключивших контракт, кроме заработной платы, бесплатного трехразового питания, обеспечения обмундированием предоставляются социальные льготы и гарантии:
– служебное жилье или компенсация за найм жилья;
– бесплатное обследование лечение и реабилитация в военно-медицинских центрах;
– страхование жизни и здоровья за счет средств федерального бюджета;
– бесплатное обеспечение лекарственными средствами;
– двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже одного раза в шесть месяцев;
– право на пенсию после 20 лет службы;
– собственное жилье за счет Минобороны через накопительно-ипотечную систему.
Заработная плата от 40 000,00 рублей.
Для участников “специальной военной операции” к вышеперечисленным действуют дополнительные льготы:
– присваивается статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы;
– предоставляются места для обучения детей в вузах за счет бюджета;
– предоставляются бесплатные путевки для отдыха детей в летних оздоровительных лагерях;
– выплачиваются страховые выплаты при ранении (травме) и гибели;
– действует социальная программа реабилитации и адаптации (трудоустройство и предоставление жилья);
– действуют кредитные и налоговые каникулы;
– предоставляются дополнительные льготы и гарантии, установленные на уровне Ярославской области.
Телефон для справок (4855) 28-14-74.
Администрация города Рыбинск
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