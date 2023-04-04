 

По данным, проверенным ООН, война в Украине за 13 месяцев унесла жизнь как минимум 501 ребенка

04.04.2023, 5:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

С начала эскалации войны в Украине (в России ее называют «специальной военной операцией») в феврале прошлого года погиб по меньшей мере 501 ребенок.

Где вы были 8 лет?В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) назвали опубликованные Управлением по правам человека данные «новой трагической вехой».

– Это лишь те данные, которые ООН удалось подтвердить, – напомнила Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел. – Реальные цифры, скорее всего, гораздо выше, а страдания, которые испытывают пострадавшие семьи, сложно даже себе представить.

По ее словам, еще почти тысяча юных украинцев получили ранения.

– Многие из этих ран не пройдут бесследно, они оставят шрамы на всю жизнь – как видимые, так и невидимые, – добавила Рассел.

Она отметила, что «в этой жестокой войне дети и их семьи платят самую высокую цену».

– За каждой цифрой – горе семьи, жизнь которой никогда не будет прежней, – подчеркнула глава ЮНИСЕФ. – Эта мысль отзывается болью в сердце.

Она напомнила, что ЮНИСЕФ обеспечивает детей жизненно важной помощью, в том числе психологической поддержкой, но в конечном счете только мир может гарантировать им нормальную полноценную жизнь.

Война, как отметила Кэтрин Рассел, будь то в Украине или любой другой точке земли, – худший враг детей. Каждый ребенок планеты, по ее словам, заслуживает жить в мире, без страха и насилия


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.12.20 / Путин предрек нефти забвение

13.11.20 / Москва решила не принимать дополнительных условий Вашингтона по ДСНВ

16.08.20 / США внимательно наблюдают за ситуацией в Беларуси – Помпео

14.08.21 / Искусственный интеллект начал сочинять тексты к песням

09.10.21 / Корейские ученые советуют обрабатывать чеснок низкими температурами

22.07.21 / Сенат США утвердил переговорщика по стратегической стабильности

27.01.21 / “Вика, ну как так?” Пользователи соцсети раскритиковали участницу “НеАнгелов” за селфи с Morgenshtern

16.11.21 / На выборах президента Украины во второй тур вышли бы Зеленский и Порошенко – опрос

19.07.21 / “Такие счастливые, аж “бесите”. Джанабаева с мужем искупалась в озере во время грозы

10.06.21 / Политолог сравнил заявление мэра Ровно о ромах с высказываниями лидеров нацистов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика