По данным, проверенным ООН, война в Украине за 13 месяцев унесла жизнь как минимум 501 ребенка

С начала эскалации войны в Украине (в России ее называют «специальной военной операцией») в феврале прошлого года погиб по меньшей мере 501 ребенок.

В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) назвали опубликованные Управлением по правам человека данные «новой трагической вехой».

– Это лишь те данные, которые ООН удалось подтвердить, – напомнила Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел. – Реальные цифры, скорее всего, гораздо выше, а страдания, которые испытывают пострадавшие семьи, сложно даже себе представить.

По ее словам, еще почти тысяча юных украинцев получили ранения.

– Многие из этих ран не пройдут бесследно, они оставят шрамы на всю жизнь – как видимые, так и невидимые, – добавила Рассел.

Она отметила, что «в этой жестокой войне дети и их семьи платят самую высокую цену».

– За каждой цифрой – горе семьи, жизнь которой никогда не будет прежней, – подчеркнула глава ЮНИСЕФ. – Эта мысль отзывается болью в сердце.

Она напомнила, что ЮНИСЕФ обеспечивает детей жизненно важной помощью, в том числе психологической поддержкой, но в конечном счете только мир может гарантировать им нормальную полноценную жизнь.

Война, как отметила Кэтрин Рассел, будь то в Украине или любой другой точке земли, – худший враг детей. Каждый ребенок планеты, по ее словам, заслуживает жить в мире, без страха и насилия