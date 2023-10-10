Что делать, если в квартире нет тепла, а директор теплоснабжающей организации арестован

После не слишком радостного начала отопительного сезона администрация Рыбинска опубликовала памятку для тех, у кого нет тепла.

Напомним, его начало город встретил с открытыми теплотрассами в центре, с упавшим краном на многоэтажку, с арестом ранее судимого депутата муниципального совета, экс-руководителя фракции партии «Единая Россия», генерального директора ООО «Рыбинская генерация» Виктора Тамарова и объявления в розыск заместителя Дмитрия Рудакова по городскому хозяйству Ивана Дубино, ответственного за городское хозяйство.

Как разобраться в зоне ответственности коммунальных служб, по какому телефону получить информацию и сообщить о холодных батареях, куда написать официальное обращение, – пояснили в департаменте ЖКХ.

«Рыбинская генерация» подает теплоноситель в 1473 многоквартирных дома. В связи с проведением ремонтных работ на тепловых сетях без отопления находятся девять МКД по адресам:

– ул. Крестовая, 27 – УК «Рыбинск»

– ул. Чкалова, 79 – без УК

– пр. 50 лет Октября, 20 – Рыбинская управляющая компания

– ул. Чкалова, 21 – Рыбинская управляющая компания

– ул. Кольцова, 3 – УК «Городской Комфорт»

– ул. Алябьева, 6 – УК «Ваш выбор»

– ул. Алябьева, 6а – УК «Единая»

– ул. Алябьева, 8а – УК «Единая»

– ул. Алябьева, 10 –Рыбинская управляющая компания

При пуске отопления были выявлены дефекты на тепловых сетях, которые планируется устранить в кратчайшие сроки – сегодня в течение дня.

Отсутствие отопления по остальным адресам – зона ответственности управляющих компаний.

Сообщить о проблеме подключения или проверки внутридомовой системы можно по телефонам аварийно-диспетчерских служб:

– Управляющая компания «Восток»: +7 (4855) 29-97-18 или +7 (930) 101-99-09.

– УК «Финансовый попечитель»: +7 (4855) 28-95-95 или +7 (920) 127-21-11.

– УК «Раскат-РОС»: +7 (4855) 22-51-20, 22-52-05.

– Управляющая компания «Запад»: +7 (4855) 22-42-16.

– Управляющая компания «Волжский»: +7 (4855) 22-42-16, +7 (4855) 22-71-01, +7 (4855) 27-00-98.

– Управляющая компания «Строй-Град»: +7 (910) 971-33-77.

– Рыбинская управляющая компания: +7 (4855) 22-42-16, 22-71-01.

– Управляющая компания ЖКУ «Сатурн»: +7 (4852) 68-29-25, с сотовых: 68-29-25.

– Управляющая компания «Рыбинск»: +7 (4855) 25-14-47.

– Управляющая компания «Городской Комфорт»: +7 (4855) 295-550 или +7 (930) 117-07-07.

– Управляющая компания «МИР»: +7 (960) 531-83-38.

– Управляющая компания «Регион»: +7 (4855) 23-95-23 или +7 (930) 123-95-23.

– Управляющая компания «Центр»: +7 (4855) 55-03-93.

– Управляющая компания «КомСервис»: +7 (4855) 32-72-90 или +7 (915) 982-93-00.

– Управляющая компания «Единство»: +7 (4855) 20-55-60.

– Управляющая компания жилищно-коммунальная организация «Спектр»: +7 (4855) 25-25-14, 55-03-93.

– Управляющая компания «РЭКОН ПЛЮС»: +7 (4855)28-95-95 или +7 (920) 127-21-11.

– Управляющая компания «Шексна»: +7 (4855) 55-03-93.

– Управляющая компания «Ваш выбор»: +7 (4855) 32-74-45 или +7 (930) 811-33-99.

– Управляющая компания «Ател»: +7 (4855) 32-73-27.

– Единая управляющая компания: +7 (4855) 25-23-17, + 7 (915)-970-05-17.

– Управляющая компания «Новый город»: +7 (4855) 22-42-16.

– Управляющая компания «Уютный дом»: +7 (4855) 29-55-50 или +7 (930) 117-07-07.

– Управляющая компания «ЖКО76»: +7 (4855) 29-55-50.

– Управляющая компания «ЖКХ Престиж» Телефон: +7 (4855)22-42-16 или +7 (910) 964-83-42.

Если управляющая компания бездействует, игнорирует обращения, необходимо направить письменное обращение на официальный сайт Государственной жилищной инспекции Ярославской области (https://www.yarregion.ru/depts/gjiD/default.aspx).

Провести проверку возможно только на основании официального обращения заявителя (не в социальных сетях!). В электронном виде удобнее всего его направить через мобильное приложение Госуслуги. Дом портала ГИС ЖКХ https://dom.gosuslugi.ru.