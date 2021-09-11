Мэра Рыбинска представят к награде

Инициативная группа рыбинцев обратилась с ходатайством о присвоении мэру города ордена «Звезда России».

По мнению инициаторов, руководитель города уже неоднократно проявлял свой героизм и достоин присвоения очередной награды.

– Помните историю о том, как мэр отнял телефон у блогера отщепенца? Мало кто знает, но тогда своими действиями он спас Рыбинск от провокаций, запланированных в День памяти рядом депутатов-инагентов и организованных на средства госдепа США, – рассказал представитель НОД Рыбинск Даниил Доброфеев. – А в этот раз, он, несмотря на серьезные увечья, полученные в ДТП, первым делом бросился спасать молодых людей, пострадавших из-за своей невнимательности, а не стал скручивать номера со своего автомобиля.

– Мэр не только спас ребят, но и предотвратил более ужасную аварию, – добавил активист ЕР Алексей Сивкаридзе. – В то утро дорога была очень сырая, видимость ужасная, и водитель ВАЗа мог просто не справится с управлением и врезаться в какой-нибудь КамАЗ. Тогда последствия были бы гораздо страшнее.

По мнению инициативной группы, мэр города достоин не только награды, но и денежной компенсации за проявленное мужество и отвагу, а также за повреждённый личный автомобиль.

В департаменте финансов мэрии с таким предложением согласны, и уже готовят соответствующие изменения в бюджет.

– Ведь он в 9 утра спешил на работу, – пояснили в пресс-службе. – Проект документа будет представлен народным депутатам уже на следующей неделе.

Кроме того, единовременная денежная выплата за упущенное рабочее время полагается и руководителю департамента городского хозяйства, которая сопровождала мэра в поездке на дачу с целью консультирования по очистке системы канализационных отводов.