Мэра Рыбинска представят к награде ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Мэра Рыбинска представят к награде

11.09.2021, 17:48, Эксклюзив
Теги: , , , ,

Инициативная группа рыбинцев обратилась с ходатайством о присвоении мэру города ордена «Звезда России».

По мнению инициаторов, руководитель города уже неоднократно проявлял свой героизм и достоин присвоения очередной награды.

– Помните историю о том, как мэр отнял телефон у блогера отщепенца? Мало кто знает, но тогда своими действиями он спас Рыбинск от провокаций, запланированных в День памяти рядом депутатов-инагентов и организованных на средства госдепа США, – рассказал представитель НОД Рыбинск Даниил Доброфеев. – А в этот раз, он, несмотря на серьезные увечья, полученные в ДТП, первым делом бросился спасать молодых людей, пострадавших из-за своей невнимательности, а не стал скручивать номера со своего автомобиля.

– Мэр не только спас ребят, но и предотвратил более ужасную аварию, – добавил активист ЕР Алексей Сивкаридзе. – В то утро дорога была очень сырая, видимость ужасная, и водитель ВАЗа мог просто не справится с управлением и врезаться в какой-нибудь КамАЗ. Тогда последствия были бы гораздо страшнее.

По мнению инициативной группы, мэр города достоин не только награды, но и денежной компенсации за проявленное мужество и отвагу, а также за повреждённый личный автомобиль.

В департаменте финансов мэрии с таким предложением согласны, и уже готовят соответствующие изменения в бюджет.

– Ведь он в 9 утра спешил на работу, – пояснили в пресс-службе. – Проект документа будет представлен народным депутатам уже на следующей неделе.

Кроме того, единовременная денежная выплата за упущенное рабочее время полагается и руководителю департамента городского хозяйства, которая сопровождала мэра в поездке на дачу с целью консультирования по очистке системы канализационных отводов.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости Рыбинска

10.09 / Ярославцы создают подушки безопасности и доверяют банкам

09.09 / Минимальный набор продуктов питания в августе снизилась на 5 процентов

09.09 / В Рыбинске выполнили контракт по отлову животных без владельцев

09.09 / Глава Рыбинска на «Лексус» выехал на «встречку» и разнес ВАЗ

08.09 / Медиарейтинг губернаторов за август 2021 года

08.09 / Меры социальной поддержки инвалидам

07.09 / В Рыбинске вспоминают команду «Локомотив»

07.09 / Завершёны ремонт Рыбинского драматического театра и строительство теннисного центра

06.09 / В Рыбинске ведётся ремонт подъездов к образовательным учреждениям и улицы Моторостроителей

06.09 / Рыбинск. Криминальная хроника с 30 августа по 5 сентября

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика