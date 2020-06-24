Денис Добряков: самоуправство, грабеж, клевета и «провокация»

24.06.2020, 16:44, Главное

Теги: Добряков, Единая Россия, Криминал, Общество, Полиция, Происшествия

Как стало известно ryb.ru, видеоблогер Михаил Волхонский намерен выдвинуть еще одно обвинение в адрес главы Рыбинска Дениса Добрякова – в клевете (статья 128 УК РФ пункты 2 и 3).

Напомним, 22 июня, на церемонии возложения цветов к Вечному огню на Волжской набережной, Денис Добряков подошел к Михаилу Волхонскому, стал высказывать ему претензии, а после выхватил у него сотовый телефон.

По словам очевидцев, видеоблогер пытался забрать телефон у главы города, даже обратился за помощью к дежурному наряду полиции, но решить вопрос сразу не удалось – подчиненные Дениса Добрякова заверили, не решат этот вопрос после церемонии.

Однако, после церемонии Денис Добряков заявил, что телефона у него нет и уехал.

Некоторые пользователи интернет высказывают предположение, что во время церемонии глава Рыбинска передал телефон своему заместителю по безопасности Алексею Старухину . А тот, в свою очередь, его выкинул (возможно в Волгу).

Действительно, на единственном общедоступном видео с камер наблюдения (остальных, говорят, нет) видно, как сразу после возложения цветов, еще до конца торжественного мероприятия, Алексей Старухин контактирует с Денисом Добряковым, после чего поспешно в сторону Волги у ДС «Полет».

Что касается клеветы, то по мнению Михаила Волхонского, действующий глава Рыбинска, в пояснениях опубликованных в нескольких средствах массовой информации и других сетевых изданиях в утвердительной форме обвинил его в намерении устроить «политическую провокацию перед днем голосования» по поправкам в Конституцию России – статья 128.1 пункты 2 (Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации) и 3 (Клевета, совершенная с использованием своего служебного положения) УК РФ.

Разумеется, никаких доказательств и фактов о чьих-то намерениях устроить «политическую провокацию перед днем голосования» Денис Добряков не представил.

Цитаты из СМИ и интернет-изданий:

YarNews

Мэр Рыбинска называет произошедший инцидент несколько иначе – политическая провокация.

«Цель у него одна – перед днем голосования дестабилизировать ситуацию», – рассказал Денис Добряков в беседе с корреспондентом YarNews.

«Повторюсь, человек сегодня устроил провокацию», – добавил глава Рыбинска.

ЯРНОВОСТИ

В разговоре с корреспондентом ЯРНОВОСТЕЙ Денис Добряков назвал Волхонского обычным провокатором.

— Я подошел [к Волхонскому] и спросил, присоединится ли он к акции, на что получил какой-то невнятный ответ, — рассказал Денис Валерьевич. — Это обычная провокация.

ИА REGNUM

Добряков назвал произошедшее провокацией. По его словам, телефон он ни у кого не отбирал.

«Ко мне практически в лицо поднял телефон этот господин Волхонский. Я просто отмахнулся от него и все. Он начал протягивать руки, якобы я у него забрал телефон. Скорее всего, он его выронил, а на меня полез, устроив провокацию. Цель у него одна — перед днем голосования дестабилизировать ситуацию», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM мэр Рыбинска Денис Добряков.

7х7

Глава Рыбинска Денис Добряков сказал «7х7», что на церемонии возложения цветов к Вечному огню несколько человек, в том числе местные депутаты, пытались устроить «провокацию»:

— Этот господин Волхонский почти мне в лицо поднял телефон, и я просто отмахнулся от него. Он начал возмущаться, чтобы я отдал телефон, но, вероятно, он его выронил, но решил устроить провокацию. На мой взгляд, таким образом Волхонский пытается дестабилизировать ситуацию перед днем голосования [по поправкам в Конституцию]. Вообще, мне стыдно за поведение некоторых депутатов и Волхонского. Считаю, что из эмоций Дня скорби и памяти, 22 июня, создавать провокацию — это вандализм.

Рыбинский дневник (Денис Добряков)

– Есть темы, на которых попросту нельзя пытаться заработать политические очки… И нет ничего ниже человеческого достоинства, чем в такой день устраивать провокации и пытаться нажить за счёт конфликта себе репутацию. В таком случае репутация будет одна — для этих людей нет ничего святого, кроме своих политических амбиций.

Однажды в Рыбинске

…И именно на этом мероприятии, проникнутом скорбью по тем, кто отдал жизнь за Родину, беспринципные люди устроили провокацию…

Провокацию остановил глава Рыбинска Денис Добряков:

— Сегодня произошел странный случай, когда несколько человек, и среди них депутаты, пытались устроить провокацию на возложении цветов к Вечному Огню. …Хочу сказать следующие. Есть темы, на которых попросту нельзя пытаться заработать политические очки… И нет ничего ниже человеческого достоинства, чем в такой день устраивать провокации и пытаться нажить за счет конфликта себе репутацию. В таком случае репутация будет одна — для этих людей нет ничего святого, кроме своих политических амбиций.