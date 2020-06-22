Кража, самоуправство или неудачная «шутка» главы Рыбинска?
 

Кража, самоуправство или неудачная «шутка» главы Рыбинска?

22.06.2020, 12:43, Главное
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Сегодня глава Рыбинска Денис Добряков (избран от партии «Единая Россия») на церемонии возложения цветов к вечному огню (Волжская набережная), в присутствии многочисленных свидетелей (и под запись не менее многочисленных видеокамер наблюдения) устроил «разборки» с видеоблогером Михаилом Волхонским.

По словам очевидцев, глава стал высказывать видеоблогеру претензии за критику в свой адрес, затем выхватил сотовый телефон и скрылся вместе с телефоном с место происшествия.

По информации ryb.ru, в настоящее время Михаил Волхонский, вместе со свидетелями, отравился в УВД гор. Рыбинска писать заявление на главу города. Телефон в настоящее время отключен. Формально, действия Дениса Добрякова попадают под статью 161 УК РФ (грабеж) или 330 (самоуправство).



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