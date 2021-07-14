Спорт с водой, а культура и образование с долгами

14.07.2021, 16:02, Главное

Теги: Администрация, Бюджет, Межрегионгаз, Муниципальный совет, Теплоэнерго

В муниципальном совете Рыбинска состоялось «рабочее совещание по вопросу изыскания средств на погашение кредиторской задолженности учреждений социальной сферы перед ООО «Рыбинская генерация».

Напомним, ранее теплоснабжающая организация начала отключение горячей воды в муниципальных учреждениях. Причина – просроченная задолженность за предоставленные услуги и отсутствие перспектив погашения долгов до начала нового отопительного сезона.

Впрочем, представители «Рыбинской генерации» в совещании участие не приняли, также как и глава города Денис Добряков (на ранее состоявшемся «круглом столе» по вопросу задолженности он тоже не присутствовал).

Еще накануне стало известно, что горячую воду уже возвращают в спортивные учреждения и появились некие предварительные договоренности о том, что ее не отключат в образовательных учреждениях.

По словам директора департамента финансов администрации Рыбинска Надежды Петуховой, теплоснабжающей организации уже начали гасить долги и до 1 сентября долги муниципальных спортивных учреждений будут полностью погашены.

А вот с «культурой», все сложнее. Учреждения культуры не смогли согласовать график погашения задолженности с «Рыбинской генерацией», так как источников (внебюджетных средств) у них сейчас нет – организации фактически не будут работать до сентября.

При этом, упущенная выгода (прежде всего из-за пандемии коронавирусной инфекции) у учреждений культуры составила 27 млн рублей, а «помощи от государства (бюджета) нет».

Директор департамента культуры Марина Воронина предложила обратиться в правительство Ярославской области с просьбой оказать финансовую помощь муниципальным учреждениям, и просить «Рыбинскую генерацию» «пойти на встречу» – дать осенью горячую воду и отопление, несмотря на просроченную задолженность.

Примерно такая же ситуация и с образовательными учреждениями – денег на погашение долгов (50 млн рублей) в бюджете не хватает.

По мнению депутата Александра Соколова, в такой ситуации нужно или искать дополнительные «живые деньги» в бюджете на погашение долгов, или ставить вопрос о расторжении концессионного соглашения с «частником» – ООО «Рыбинская генерация». Кроме того, депутат считает, что нужно по максимуму избавляться от непрофильного имущества и обязательств, которые не относятся к прямым обязательствам администрации города.

Его коллега по муниципальном совету Олег Леонтьев предложил рассмотреть вопрос о сокращении затрат администрации, в частности отказаться от затрат на рекламную деятельность (а кроме нее, есть еще и другие спорные расходы – например, установка беседки на ул. Бульварной, расходы на «Туристко-информационный центр», отсутствующий теплоход, ДК «Полиграф» в котором бегают мыши и течет крыша, и т.д.), содержания ненужных «помощников» в администрации, но его чиновники не поддержали – эти деньги уже все «расторгованы» и отказаться от них невозможно, а «помощников» так просто не уволить.

В итоге решили, что председатель муниципального совета Константин Долгов попытается договорится с ООО «Газпром Межрегионгаз Ярославль» о снижении давления (в части ограничения поставок газа) на ООО «Рыбинская генерация», ну и вообще, депутаты подумают, где взять деньги.