В своем глазу бревна не вижу?

05.07.2021, 13:42, Детали

Теги: Образование, Общество, Суд, Теплоэнерго

На прошлой неделе чиновники администрации Рыбинска пожаловались, что ООО «Рыбинская генерация» не только отключает горячую воду в муниципальных спортивных учреждениях, но и взыскивает долги со школ через арбитражный суд.

– У нас еще есть заявления на школы в арбитражный суд. Мы понимаем, что надо платить, но плюсом к долгу еще идут судебные издержки. То есть сумма – она вырастает, – заявила представитель администрации в ходе «круглого стола» в муниципальном совете.

Впрочем, городское МУП «Теплоэнерго» также не отстаёт от своего «наследника».

В частности, летом этого года, рыбинский МУП затребовал взыскать через суд задолженность за 2018 год, пени и расходы на оплату госпошлины с муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского технического творчества» в сумме 141 274 рубля и МБУДО «Центр детского творчества «Солнечный» – 190 163 рубля.

По данным бухгалтерской отчетности чистый убыток МУП «Теплоэнерго» в 2020 году составил 530 млн 899 тысяч рублей, а ООО «Рыбинская генерация» задекларировало прибыль – 97 млн 4 тысячи рублей.

Напомним, в сентябре 2019 года муниципальный совет, по инициативе главы Рыбинска Дениса Добрякова, одобрил безвозмездную передачу активов МУП «Теплоэнерго» ООО «Рыбинская генерация». По условиям концессионного соглашения, новый владелец получил муниципальное имущество на 20 лет.

При этом, «Рыбинская генерация» обязалось погасить часть кредиторской задолженности «Теплоэнерго» (1,1 млрд рублей) перед крупнейшими кредиторами (ООО «Газпром Межрегионгаз Ярославль» и ПАО «ОДК Сатурн»), но при условии компенсации этой суммы муниципальным предприятием («Теплоэнерго» возвращает эти средства с отсрочкой в полгода), а так же осуществить инвестиции в размере 984,8 млн рублей (естественно за счет потребителей, то есть роста тарифов).