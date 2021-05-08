В Рыбинске день города отметят исторической реконструкцией

08.05.2021, 10:35, Эксклюзив

Теги: История, Кино, Праздник, Сарказм, Туризм, Усть-Шексна

В день 950-летия МО ГО г. Рыбинск в городе состоится реконструкция исторического события – растерзания медведицей волхвов у дуба в Усть-Шексне. Инициаторам мероприятия стал клуб «Улица Рабочая».

По сценарию, к берегу Шексны причалит ладья (переоборудованный туристический теплоход «Бурлакъ»), на которой к исторической родине рыбинцев прибудет воевода Ян Вышатич с соратниками и плененными волхвами. Затем участники привяжут организаторов протеста к дубу и оставят на растерзание медведицы.

Постановщиком реконструкции выбран лауреат Ленинской премии Кара Оглы Барбарян – режиссер будущего блокбастера «Властелин молота» .

– Увы, но пандемия не позволила нам приступить к съемкам фильма в этом году, – пояснил режиссер. – Однако отбор актёров, кастинг и натурные съёмки мы проведем в рамках предстоящей реконструкции. А сам фильм снимем и представим к 960-летию города , которое состоится в 2023 году, накануне выборов депутатов ярославской областной думы.

Отметим, участие в исторической реконструкции примут не только члены клуба, но и актеры, которые должны были сниматься в фильме.

По информации ryb.ru, роль воеводы исполнит мэр города, а роль медведицы досталось одной из руководителей клуба «Улица Рабочая». В качестве растерзанных волхвов выступят несколько излишне активных муниципальных депутатов. Однако фамилии их, организаторы пока не разглашают.

– Мы сейчас проводим конкурсный отбор на роль волхвов, в списке уже 4 депутата, в том числе от ЕР, КПРФ, независимый и даже один журналист, – пояснили в клубе. – Впрочем, в роли волхвов могут оказаться любые несогласные с политикой городских властей.

Тем не менее, подготовка к праздничному мероприятию уже началась.

– К сожалению, в устье Шексны не растут дубы, поэтому в самое ближайшее время мы туда пересадим деревья из Карякинского парка, которые, в силу своего возраста, и так подлежат выпиловке, – пояснили в мэрии города.

– Выбор теплохода «Бурлакъ» в качестве ладьи воеводы был обусловлен практическими соображениями, – добавили в городском управлении туризма. – Во-первых – это экономия бюджета (не надо закупать ладью), а во-вторых – сейчас судно невозможно эксплуатировать в качестве туристического корабля, так как мы не смогли собрать достаточное количество бурлаков для его эксплуатации.

По словам руководителя МАУ «ТИЦ» , установленные двигатели не соответствуют требованиям (они не асинхронные, так что судно не может двигаться по прямой), а бурлаки за классическую похлёбку (хлеб, лук, соль и вода) работать отказались.

В итоге, было принято промежуточное решение – установить мачту под парус, а палубы оборудовать весельной тягой.