В Рыбинске день города отметят исторической реконструкцией
08.05.2021, 10:35, Эксклюзив
Теги: История, Кино, Праздник, Сарказм, Туризм, Усть-Шексна
В день 950-летия МО ГО г. Рыбинск в городе состоится реконструкция исторического события – растерзания медведицей волхвов у дуба в Усть-Шексне. Инициаторам мероприятия стал клуб «Улица Рабочая».
По сценарию, к берегу Шексны причалит ладья (переоборудованный туристический теплоход «Бурлакъ»), на которой к исторической родине рыбинцев прибудет воевода Ян Вышатич с соратниками и плененными волхвами. Затем участники привяжут организаторов протеста к дубу и оставят на растерзание медведицы.
Постановщиком реконструкции выбран лауреат Ленинской премии Кара Оглы Барбарян – режиссер будущего блокбастера «Властелин молота».
– Увы, но пандемия не позволила нам приступить к съемкам фильма в этом году, – пояснил режиссер. – Однако отбор актёров, кастинг и натурные съёмки мы проведем в рамках предстоящей реконструкции. А сам фильм снимем и представим к 960-летию города, которое состоится в 2023 году, накануне выборов депутатов ярославской областной думы.
Отметим, участие в исторической реконструкции примут не только члены клуба, но и актеры, которые должны были сниматься в фильме.
По информации ryb.ru, роль воеводы исполнит мэр города, а роль медведицы досталось одной из руководителей клуба «Улица Рабочая». В качестве растерзанных волхвов выступят несколько излишне активных муниципальных депутатов. Однако фамилии их, организаторы пока не разглашают.
– Мы сейчас проводим конкурсный отбор на роль волхвов, в списке уже 4 депутата, в том числе от ЕР, КПРФ, независимый и даже один журналист, – пояснили в клубе. – Впрочем, в роли волхвов могут оказаться любые несогласные с политикой городских властей.
Тем не менее, подготовка к праздничному мероприятию уже началась.
– К сожалению, в устье Шексны не растут дубы, поэтому в самое ближайшее время мы туда пересадим деревья из Карякинского парка, которые, в силу своего возраста, и так подлежат выпиловке, – пояснили в мэрии города.
– Выбор теплохода «Бурлакъ» в качестве ладьи воеводы был обусловлен практическими соображениями, – добавили в городском управлении туризма. – Во-первых – это экономия бюджета (не надо закупать ладью), а во-вторых – сейчас судно невозможно эксплуатировать в качестве туристического корабля, так как мы не смогли собрать достаточное количество бурлаков для его эксплуатации.
По словам руководителя МАУ «ТИЦ», установленные двигатели не соответствуют требованиям (они не асинхронные, так что судно не может двигаться по прямой), а бурлаки за классическую похлёбку (хлеб, лук, соль и вода) работать отказались.
В итоге, было принято промежуточное решение – установить мачту под парус, а палубы оборудовать весельной тягой.
В настоящее время организаторы ищут спонсоров исторической реконструкции, финансовые средства просят направлять в адрес фонда «ФБК».
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