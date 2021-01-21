Кино нам будет
 

Кино нам будет

21.01.2021, 1:01, Эксклюзив
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Весной этого года продюсерская компания «3D» снимет исторический фильм о Рыбинске. Кинокартину посвятят предстоящему 950-летию муниципального округа.

По сюжету, у молодого кузнеца Дани бунтовщики волхвы похищают невесту – хозяйку Алесеньку. Кузнец бросается на ее поиски и встречает на пути воеводу Яна Вышатича. Вместе с ним он отправляется в погоню за волхвами. В дороге героям предстоит сразиться с викингами (варягами) и испить медовухи на мухоморах с византийскими купцами. Настичь волхвов удастся только на Белом озере. Однако невесты кузнеца там не будет – ее бунтовщики продали смердам из поселения Усть-Шексна. Вместе с воеводой и плененными волхвами Дан спускается по Шексне до Волги, где и вызволяет свою невесту, у которой к этому времени уже родились близнецы – мальчик и девочка. Кузнец, под влиянием абстинентного синдрома и ревности, рубит собственноручно выкопанной секирой смердов, осквернивших его нареченную. В это время Ян Вышатич судит волхвов, привязывает их к дубу, где последних и раздирает медведица. После этого, все главные герои отправляются в Ярославль на поклон к князю Святославу, прихватив с собой секиру и медведицу, названной Машей. В финале кинокартины кузнец возвращается с женой и детьми в Усть-Шексну в качестве княжеского насельника.

Отметим, согласно летописным сводам, в следствии этих исторических событий медведица Маша и секира стали символами столицы Ярославской губернии, а также дали имя популярной рок-группе, которая запишет саундтрек к будущему блокбастеру.

Основная часть натурных съемок пройдет в побратиме Рыбинска городе Кингстон (штат Теннеси, США).

– Мы планировали снимать фильм в Рыбинске, но не нашли подходящего дуба, поэтому решили – натура важнее, – пояснил режиссер, лауреат Ленинской премии Кара Оглы Барбарян. – Но слепой* кастинг актеров уже начался. Приходите.

Исторический эпос снимут при поддержке Союза кинолюбителей России и рыбинской компании ООО «Насевермарш». Бюджет картины не раскрывается. Рабочее название фильма – «Властелин молота».

*При слепом кастинге при выборе актера на роль не влияют его цвет кожи или раса. Тоже касается и животных.



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