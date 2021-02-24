Почтили память адмирала Федора Ушакова
 

Почтили память адмирала Федора Ушакова

24.02.2021, 10:15, Новости
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Сегодня в Рыбинске отметили 276 лет со дня рождения великого адмирала Федора Ушакова.

На бульваре, названном в четь флотоводца, руководители города, духовенство и общественники возложили цветы к подножию памятника.

С утра в Спасо-Преображенском соборе прошло торжественное богослужение. Затем состоялось возложение цветов к памятнику, а в Музее Ушакова представили новую экскурсионную программу «Непобедимый адмирал. Находки, открытия и загадки». Программа раскрывает малоизвестные факты из жизни Федора Ушакова. Посетители музея смогут узнать историю получения им высшего католического ордена Святого Януария, а также как проходила реставрация прижизненного портрета адмирала с фотоматериалами картины до- и после реставрации.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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