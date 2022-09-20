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В Рыбинске пройдет встреча в рамках фестиваля «Свет миру»

20.09.2022, 17:24, Афиша
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23 сентября во Дворце культуры «Вымпел» состоится программа «Эхо кинофестиваля «Свет миру». Это творческая встреча с режиссером Дмитрием Ганским и показ тематических фильмов. Начало в 14:00.

– Международный молодежный кинофестиваль «Свет миру» – это больше чем формат фестиваля. Мероприятия проходят круглый год. На таких встречах у зрителей есть возможность ближе познакомиться с творчеством участников фестиваля, пообщаться лично. Именно этого не хватает во время фестивальных дней из-за плотности программы, – рассказали в Рыбинской епархии.

В программе также запланирован показ двух фильмов – «Антивирус» и «Новогодние приключения идеальных детей».

Вход свободный, действует предварительная запись через электронную почту: [email protected]

Международный молодежный кинофестиваль «Свет миру» проходит с 2011 года по инициативе Рыбинской епархии. Является одним из крупнейших религиозных молодежных кинофестивалей в России.

ХII Международный кинофестиваль «Свет миру» прошел в Рыбинске и других городах Ярославской области в мае 2022 года. В оргкомитет поступило почти 3 400 конкурсных заявок из 116 стран мира.

Миссия кинофестиваля «Свет миру» — способствовать духовно-нравственному, патриотическому и художественно-эстетическому воспитанию молодежи, выявлять и поддерживать одаренных детей, оказывать методическую и практическую помощь специалистам, работающим в области детского и молодежного киновидеотворчества.

Пресс-служба администрации города Рыбинска




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