В Рыбинске рассказали, как правильно искупаться в Крещенье

16.01.2022, 12:07, Эксклюзив

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение, Общество, Религия, Сарказм

В связи с распространением коронавирусной инфекции этом году крещенские купанья будут проходить с учетом требований рыбпотребнадзора.

Допуск к иордани будет осуществляется исключительно по предъявлению QR-кода, справки о наличии антител и удостоверения личности. Каждый желающий искупаться должен иметь при себе средства индивидуальной защиты – маску и перчатки.

Хорошей альтернативой купания в проруби является ванная или душ, напомнили в местной патриархии.

Такое объяснение крещенскому домашнему ритуалу кроется в том, что вода из водохранилища все равно попадает в водопровод. А сама Волга освящается Богом и священниками в эту же ночь. Несмотря на то, что вода проходит очистку, она не утрачивает своих свойств, оставаясь святой.

Однако в любое время дня или ночи нельзя купаться в ванной в Крещение. Нужно дождаться, когда стрелки на часах покажут время 01:30. В течение последующего часа можно спокойно умываться, принимать душ или ванну. Это самое подходящее время для этих водных процедур с целью очищения от грехов.

Главное не забудьте, опускаясь в ванную, трижды окунуться с головой, осенить себя крестом и помолиться.

Также священнослужители напоминают о том, что такое купание, как и окунание в прорубь, не смывает с человека его грехов. Полностью избавиться от грехов можно только с помощью таинства покаяния и исповеди.