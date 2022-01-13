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В Рыбинске началась подготовка к крещенским купаниям

13.01.2022, 11:41, Новости
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Крещенские купания в Рыбинске традиционно пройдут в ночь на 19 января.

Место для иордани остается постоянным на протяжении нескольких лет. Крещенскую купель устроят в Переборах. Это место будет единственным разрешенным и специально оборудованным в Рыбинске для совершения православного обряда. Мероприятие будет организовано с учетом требований Роспортебнадзора по нераспространению коронавирусной инфекции.

14 января в Переборах будет проведено выездное совещание. Межведомственная комиссия определит место для крещенской купели, которую ежегодно оборудуют в районе спасательной станции.

— Специалисты обследуют участок, где планируется провести мероприятие. Будет измерена толщина льда, глубина, определено безопасное место для размещения иордани и ее границы. Сотрудники Роспотребнадзора возьмут пробы воды. После того как они дадут своё заключение, можно будет приступать к организации проруби, — рассказал заместитель начальника МКУ «УГОЧС» Евгений Поспелов.

Чин освящения воды состоится в 00:00 часов 19 января. После чего купель будет открыта для всех желающих. Дежурство на иордани в Переборах будет организовано до 17:00 19 января.

МКУ «УГОЧС» Рыбинска настоятельно рекомендует:

– совершать крещенские купания в специально оборудованном для этого месте;
– соблюдать правила безопасности поведения на водных объектах;
– не выезжать на лед на автомобильном транспорте;
– не выходить за границы места проведения крещенских купаний;
– не совершать крещенские купания в состоянии алкогольного опьянения;
– избегать массового нахождения людей на льду.

Пресс-служба администрации города Рыбинска




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