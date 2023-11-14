Рабочие зеркала бк Леон, как их найти?

БК Леон зеркало дает возможность клиенту получить беспрепятственный доступ к ресурсу в любое время суток. Существующие ограничения связаны с тем обстоятельством, что БК Леонбетс работает по оффшорной лицензии Кюрасао, поэтому, в некоторых странах сталкивается с проблемами свободного доступа.

Как работает зеркало БК

Зеркало букмекерской конторы по своей сути является сайтом-клоном оригинального ресурса, который расположен на другом домене (имеет уникальный URL). Это все равно, что скопировать на компьютере какой-то файл и присвоить ему другое имя. Содержание таких файлов будет абсолютно одинаковым, но физически и логически они будут находиться в разных местах.

По своей сути сайт любой букмекерской конторы представляет собой некую программную оболочку, которая дает клиенту возможность «общаться» с базой данных букмекера. Это все равно, что разговаривать с одним и тем же человеком, но через разные телефоны. Поэтому, работа с зеркалом букмекерской конторы ничем не отличается от работы с основным сайтом этого букмекера.

Где и как искать рабочее зеркало сайта БК

Нюанс при работе с зеркалами БК заключается в том, что зеркало может иметь любой URL. Проще говоря, сетевой адрес букмекерской конторы может быть абсолютно не «связан» с названием БК. И что тут такого, скажут многие клиенты? Какая мне разница, как у зеркала сетевой адрес? Совершенно верно! Сетевой адрес и содержимое ресурса могут быть абсолютно не «взаимосвязаны». Но, тут следует вспомнить о так называемых фишинговых сайтах – это ресурсы, созданные с мошенническими целями. И вот здесь возникает первая проблема. Поскольку зеркало БК и фишинговый сайт могут иметь любой URL, их невозможно будет отличить, если фишинговый сайт умело «замаскирован» под сайт букмекерской конторы.

Поэтому, искать рабочее зеркало сайта через поисковую систему – не самая лучшая идея. Во-первых, нет никакой гарантии, что найденный ресурс еще актуален (время «жизни» зеркала БК в сети обычно не превышает одного месяца). Во-вторых, нет никакой гарантии, что найденный ресурс не является фишинговым.

Поэтому, рабочие зеркала сайта рекомендуется искать у официальных источников. Проще всего обратиться с соответствующим запросом в службу поддержки конторы. Для этого достаточно написать письмо на электронную почту, которая находится в свободном доступе. Специалисты дадут исчерпывающую информацию, следуя которой, беттор получит надежный и проверенный способ поиска рабочего зеркала сайта БК.

Как распознать фишинговый сайт

Если бы речь шла о фишинговых сайтах, которые маскируются под известные ресурсы, их распознать достаточно просто, если внимательно посмотреть на сетевой адрес сайта. Конечно, мало кто обращает внимание на строку URL, и зря! Интернет построен таким образом, что в сети не могут существовать два разных сайта, имеющих один и тот же сетевой адрес. Т.е., URL фишингового сайта будет хоть одним символом, но отличаться от сайта-оригинала.

Например, известная поисковая система Гугл имеет сетевой адрес google.com. Потенциальный фишинговый сайт может иметь такие вариации, которые не сразу могут броситься в глаза клиенту: gogle.com, googl.com, googIe.com. Обратите внимание, что последняя вариация фишингового сайта Гугл внешне почти не отличается по написанию, но в качестве пятого символа использована не прописная буква (L), а заглавная (I), которая практически не отличается от прописной l.

Однако, как уже было сказано, данный вариант распознавания фишингового сайта и зеркала БК не актуален по той причине, что сайты могут иметь любой сетевой адрес. Поэтому, следует обращать внимание не другие важные детали: внешнее оформление ресурса, наличие грамматических и синтаксических ошибок в тексте сайта.

Поскольку фишинговые сайты предназначены для кражи персональных данных клиентов, следует насторожиться, если на сайте просят вас ввести излишнюю персональную информацию, пароли или номера банковских карт и проч.