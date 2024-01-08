Стоит ли гадать на себя или лучше обратиться за помощью к другому специалисту?

Среди специалистов бытует мнение, что гадать себе нельзя и есть причины, которые влияют на результат. Давайте попробуем разобраться, почему нельзя гадать на себя и что плохого может произойти. Кто-то может сказать, что подобным образом можно изменить свою судьбу. Другие уверены, что начнется черная полоса. Третьи просто качают головой и не пускаются в объяснения.

Однако, есть те, кто уверен, что никаких запретов нет и если человек хочет погадать на себя, то можно гадать и никаких серьезных изменений в судьбе не произойдет. Единственное, на что нужно обращать внимание, так это то, что таролог имеет доступ к картам круглосуточно и можно просто «подсесть» на гадание и запретить себе делать это будет довольно сложно.

Расклад на любовь: можно ли гадать самой себе?

Тарологи – тоже люди, которые хотят получать ответы на разные вопросы. В нашей жизни постоянно что-то происходит и все мы хотим обезопасить своих близким, помочь им, если ситуация сложная.

Проблемы в личной жизни встречаются довольно часто. Таролог тоже может влюбиться и чувство может быть безответным. Но если погадать, то можно узнать, что будет дальше. А вдруг это опасно и могут возникнуть негативные последствия?

Как показывает практика, все мы умеет себя программировать. Тарологи, которые связаны с картами, верят своим картам. Если обычный человек может с чем-то не согласится и найти оправдание, то таролог видит ситуацию и воспринимает абсолютно всю информацию.

В процессе гадания таролог может увидеть огромное количество информации и далеко не вся информация будет приятной. Он воспримет и ее, потому что не будет фильтровать и подбирать слова, чтобы донести до клиента. Следовательно, информация, которая будет получена, сможет повлиять на отношение к человеку, который нравился.

Наверное, по этой причине многие тарологи не спешат гадать себе. Они не смотрят свою личную жизнь. Не гадают даже своим партнерам. Все дело в том, что есть какие-то страхи, могут возникнуть сомнения и даже есть дела, которые были незакончены. И знать все это партнеру не стоит.

К тому же, стоит помнить о том, что в процессе гадания специалист может просмотреть суть человека и выяснить истинное отношение. Не всегда результат может быть приятным. Конечно, в этом нет ничего удивительного, потому что мы люди и наше настроение постоянно меняется. К тому же, у каждого из нас есть плюсы и минусы. Конечно, можно принять человека таким, какой он есть и не менять его, а можно попробовать изменить отношение друг к другу.

Гадание на самого себя может негативно повлиять на отношения с партнером. Результат может быть не сильно положительным и возникнет сомнение по поводу человека, который рядом.