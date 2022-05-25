В Рыбинске пройдёт пасхальный фестиваль добрых дел

Традиционная акция «Белый цветок» под эгидой Рыбинской епархии состоится 29 мая в саду имени Журавлёва.

Организаторы подготовили для гостей фестиваля интересную и насыщенную программу. Вырученные при проведении праздника средства пойдут на благотворительность.

Открытие пасхального фестиваля добрых дел состоится в 12:00. В программе праздника — мастер-класс колокольного искусства, концерты, экскурсии, творческие мастерские. В течение дня в саду имени Журавлёва будет работать фотоателье, и открыт павильон кинопоказа «Свет миру».

— В рамках фестиваля задумана обширная программа по обмену талантами для того, чтобы все вместе мы могли оказать поддержку. Планируем одиноким подопечным социальных палат нашего города передать средства ухода. Для ребят круглосуточного отделения помощи семьям «Свеча» приобрести канцелярские и игровые наборы. Помочь средствами первой необходимости пострадавшим семьям Донецкой и Луганской народных республик, а также семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации Центра помощи «Милосердие Рыбинск», — рассказали организаторы акции «Белый цветок».

Пасхальный фестиваль добрых дел состоится 29 мая с 12 до 18 часов в саду Журавлева (Стоялая, 25).

Пресс-служба администрации Рыбинска