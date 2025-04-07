Ярославцы обменять скопившуюся мелочь на банкноты без комиссии

Во время Всероссийской акции «Монетная неделя» с 7 по 19 апреля ярославцы смогут обменять монеты на банкноты или зачислить сумму сданной мелочи на свой банковский счет без комиссии.

В регионе акция пройдет в 42 отделениях 9 банков, расположенных в Гаврилов-Яме, Данилове, Любиме, Мышкине, Переславле-Залесском, Пошехонье, Ростове, Рыбинске, Тутаеве, Угличе и Ярославле, а также в предприятиях торговли, список и адреса которых размещены на сайте акции.

Для того, чтобы сдать монеты, нужно на сайте акции выбрать подходящее отделение банка, участвующее в акции, и обратиться туда с паспортом. К обмену принимают все российские монеты, выпущенные с 1997 года в любом количестве. Перед обменом мелочь необходимо рассортировать по номиналам.

– Мелкая разменная монета жизненно необходима экономике. Ее используют организации для точных операций с клиентами. Однако значительная часть монет не возвращается в оборот, а оседает в карманах или копилках. «Монетная неделя» поможет вернуть в оборот мелочь, сократить затраты на ее чеканку, а ярославцы смогут пополнить свой бюджет, – отметила эксперт по наличному денежному обращению ярославского отделения Банка России Оксана Кулистова.

Сейчас в России в обороте находится более 73 млрд монет. На каждого жителя страны приходится примерно по 500 штук. Во время аналогичных акций в прошлом году ярославцы сдали в местные банки порядка 730 тысяч монет на общую сумму 2,6 млн рублей. Общий вес возвращённых в оборот монет превысил 2,5 тонны. Чаще других ярославцы сдавали монеты номиналом 1 и 10 рублей, на них пришлась почти половина сданной мелочи.

Условия проведения акции в разных отделениях банков могут отличаться. Адреса банков-участников, время и условия обмена можно уточнить на сайте акции.