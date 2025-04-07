Ярославцы обменять скопившуюся мелочь на банкноты без комиссии ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Ярославцы обменять скопившуюся мелочь на банкноты без комиссии

07.04.2025, 9:09, Новости
Теги: , ,

Во время Всероссийской акции «Монетная неделя» с 7 по 19 апреля ярославцы смогут обменять монеты на банкноты или зачислить сумму сданной мелочи на свой банковский счет без комиссии.

В регионе акция пройдет в 42 отделениях 9 банков, расположенных в Гаврилов-Яме, Данилове, Любиме, Мышкине, Переславле-Залесском, Пошехонье, Ростове, Рыбинске, Тутаеве, Угличе и Ярославле, а также в предприятиях торговли, список и адреса которых размещены на сайте акции.

Для того, чтобы сдать монеты, нужно на сайте акции выбрать подходящее отделение банка, участвующее в акции, и обратиться туда с паспортом. К обмену принимают все российские монеты, выпущенные с 1997 года в любом количестве. Перед обменом мелочь необходимо рассортировать по номиналам.

– Мелкая разменная монета жизненно необходима экономике. Ее используют организации для точных операций с клиентами. Однако значительная часть монет не возвращается в оборот, а оседает в карманах или копилках. «Монетная неделя» поможет вернуть в оборот мелочь, сократить затраты на ее чеканку, а ярославцы смогут пополнить свой бюджет, – отметила эксперт по наличному денежному обращению ярославского отделения Банка России Оксана Кулистова.

Сейчас в России в обороте находится более 73 млрд монет. На каждого жителя страны приходится примерно по 500 штук. Во время аналогичных акций в прошлом году ярославцы сдали в местные банки порядка 730 тысяч монет на общую сумму 2,6 млн рублей. Общий вес возвращённых в оборот монет превысил 2,5 тонны. Чаще других ярославцы сдавали монеты номиналом 1 и 10 рублей, на них пришлась почти половина сданной мелочи.

Условия проведения акции в разных отделениях банков могут отличаться. Адреса банков-участников, время и условия обмена можно уточнить на сайте акции.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / Как снизить количество токсичных веществ в доме: чек-лист для безопасного быта

04.04 / В Ярославле обсудили взаимосвязь ключевой ставки и коммуникации с бизнесом

31.03 / Потребительское кредитование в Ярославской области замедлилось

31.03 / Обработка металла: роль качественных фрез

30.03 / На каких сайтах искать квартиру в аренду

29.03 / Наше дело – труба

28.03 / Около 9 тысяч ярославских школьников уже освоили основы финансовой грамотности и предпринимательства на Всероссийской олимпиаде

26.03 / Как выбрать лучший займ: Давака займ личный кабинет войти

25.03 / Ипотечный рынок в регионе охладился

23.03 / Зачем бизнесу нужна контекстная реклама на бренд?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика