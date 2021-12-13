Имена рыбинцев, погибших в горячих точках, увековечили на памятных досках ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Имена рыбинцев, погибших в горячих точках, увековечили на памятных досках

13.12.2021, 14:30, Новости
Теги: ,

Сегодня памятные доски с именами 27 рыбинцев открыли в Сретенском храме.

Инициатива по их установке принадлежит Рыбинскому отделению Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества. Её поддержали администрация города, ветеранские общественные организации, рыбинские предприятия.

Памятная композиция на стене храма – три мраморные доски, на которых нанесены имена 13 военнослужащих, погибших в Афганистане, и 14, погибших на Северном Кавказе. Над ними закреплена доска с молитвой.

– Память может быть закреплена в разных формах: сохранена в книгах, очерках, фильмам, памятниках и мемориалах, патриотических уроках и мероприятиях, ну и, конечно, в сердце каждого. Имена, отображенные в этих досках, – тоже частичка памяти о ребятах, которые погибли в Афганистане и на Северном Кавказе, – сказала Наталья Шульдина, заместитель главы администрации города по социальным вопросам.

Эскиз мемориала выполнил архитектор Валерий Семенов. Помощь в изготовлении оказали рыбинские предприятия.

На мероприятии открытия памятных досок о погибших в храме отслужили молебен, к мемориалу возложили цветы.

Пресс-служба администрации города Рыбинска




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.12 / 9 декабря в школах Рыбинска прошли музейные уроки

03.12 / Закладной камень на воинском мемориале

08.09 / В Рыбинске открыли школьный музей 246 Шумской стрелковой дивизии

16.08 / «Небесновечная красота»

19.07 / Реинкарнация Джебдзун-Дамба-хутухты должна уважать религиозные предписания

25.06 / В Ярославле финишировал автопробег международного проекта Вахта памяти «Горсть Земли»

22.06 / И кем же Рыбинск гордится?

19.06 / Ветераны примут участие в международном проекте «Горсть Земли»

18.06 / «Стену памяти города Рыбинска» пополнили новыми именами

15.06 / В Рыбинске пройдёт международная акция «Огненная картина войны»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика