Имена рыбинцев, погибших в горячих точках, увековечили на памятных досках

13.12.2021, 14:30, Новости

Теги: Война, Религия

Сегодня памятные доски с именами 27 рыбинцев открыли в Сретенском храме.

Инициатива по их установке принадлежит Рыбинскому отделению Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества. Её поддержали администрация города, ветеранские общественные организации, рыбинские предприятия.

Памятная композиция на стене храма – три мраморные доски, на которых нанесены имена 13 военнослужащих, погибших в Афганистане, и 14, погибших на Северном Кавказе. Над ними закреплена доска с молитвой.

– Память может быть закреплена в разных формах: сохранена в книгах, очерках, фильмам, памятниках и мемориалах, патриотических уроках и мероприятиях, ну и, конечно, в сердце каждого. Имена, отображенные в этих досках, – тоже частичка памяти о ребятах, которые погибли в Афганистане и на Северном Кавказе, – сказала Наталья Шульдина, заместитель главы администрации города по социальным вопросам.

Эскиз мемориала выполнил архитектор Валерий Семенов. Помощь в изготовлении оказали рыбинские предприятия.

На мероприятии открытия памятных досок о погибших в храме отслужили молебен, к мемориалу возложили цветы.

Пресс-служба администрации города Рыбинска