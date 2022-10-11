В Рыбинске состоится День памяти адмирала Ушакова

15 октября отмечается День памяти Федора Ушакова, адмирала русского флота, причисленного к лику святых.

Традиционно в этот день в Рыбинске пройдет божественная литургия в Спасо-Преображенском соборе, крестный ход и возложение цветов к памятнику на Ушаковском бульваре.

Великий флотоводец, непобедимый адмирал Федор Федорович Ушаков умер 2 октября (15 октября по н.с.) 1817 года на семьдесят втором году жизни. Свои последние дни он провел в Санаксарском монастыре.

В 2001 году Русской православной церковью причислен к лику святых как праведный воин Федор Ушаков. Церковь канонизировала его не столько за его ратные заслуги, сколько за праведную христианскую жизнь, следование в каждом деле евангельским истинам.

День памяти Федора Ушакова ежегодно отмечают на Рыбинской земле – родине адмирала.

В 8:30 начнется литургия в Спасо-Преображенском соборе, по завершению которой, в 10:20 начнется построении колонны крестного хода. В 10:30 – начало движения крестного хода по улице Крестовой до памятника адмиралу на бульваре Ушакова.

Крестным ходом пройдут священнослужители, прихожане, жители города, студенты речного училища и воспитанники кадетского корпуса.

В 10:50 на бульваре Ушакова состоится митинг и возложение цветов к памятнику адмиралу. После чего крестный ход вновь вернется к зданию собора.

На время движения колонны будет временно приостановлено движение транспорта:

– С 10:30 до 10:40 будет временно прекращено движение транспортных средств по улице Крестовой от Соборной площади до памятника Ушакову в районе улицу Стоялой.

– С 11:00 до 11:10 – по улице Крестовой от улицы Стоялой до Соборной площади.

Просьба к автовладельцам — выбирать пути объезда заблаговременно.

Пресс-служба администрации города Рыбинска