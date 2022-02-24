В Рыбинске отметили 277 лет со дня рождения Фёдора Ушакова

Памятную дату в Рыбинске отметили без торжественных мероприятий и традиционного шествия из-за действия ограничительных мер возложением цветов к памятнику Фёдору Ушакову.

24 февраля в Рыбинске отметили 277 лет со дня рождения Фёдора Фёдоровича Ушакова — прославленного флотоводца, человека, стоявшего у истоков создания Черноморского флота и Военно-морской славы России. Утром в Спасо-Преображенском соборе прошло торжественное богослужение. Затем состоялось возложение цветов к памятнику.

— Сегодня мы чтим великого человека, святого праведного воина Фёдора Ушакова. Всю свою жизнь он посвятил защите Отечества. Известный не только своим флотским талантом, но и широчайшим человеколюбием. Окончив свою жизнь в монашестве и в праведных трудах, Фёдор Ушаков был причислен к лику святых и сегодня по праву является небесным покровителем военных моряков. Патриотизм, который проявлял Ушаков, является примером для нас, — сказал епископ Рыбинский и Романово-Борисоглебский Вениамин.

— Нам, рыбинцам, выпала честь быть земляками одного из величайших героев Отечества. За пять лет, который музей Фёдора Ушакова отметил в 2021 году, в нём побывало более 45 тысяч человек. Интерес к личности адмирала огромен. Посетители, узнав о подвигах военных, духовных и гражданских, которые Фёдор Ушаков совершил для России, наполняются гордостью. И Рыбинску надо продолжать славить имя Фёдора Фёдоровича, — прокомментировал учредитель музея Фёдора Ушакова в Рыбинске Андрей Родин.

Память о Фёдоре Ушакове воплощена во многих рыбинских проектах. Это краеведческие чтения в школах, турнир по военно-прикладному многоборью «Ушаковский берег», восстановление храмового комплекса в Хопылево, где был крещен флотоводец. В планах создание в Рыбинске «Ушаков-центра» в здании Лоцманской биржи.

Пресс-служба администрации Рыбинска