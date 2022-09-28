Форум «Встреча с личностью»

Приглашаем вас на форум «Встреча с личностью», который пройдёт с 7 по 8 октября в городе Рыбинске!

В 2022 году форум объединит в себе три направления:

Сессия №1 «К 100-летию изъятия церковных ценностей»

7 октября с 9:00 до 13:00

Сессия направлена на изучение событий кампании советского правительства по изъятию церковных ценностей и влияние этих событий на историю советской России, России настоящего и будущего.

Аудитория: педагоги образовательных учреждений, родители, молодёжь, деятели культуры и искусства, активные и деятельные люди, готовые конструктивно работать на благо своих регионов.

Спикерами сессии №1 станут:

Иерей Александр Мазырин , доктор церковной истории, кандидат исторических наук. Профессор, заместитель заведующего отделом новейшей истории Русской православной церкви ПСТГУ выступит с докладом: «Финансово-экономическая кампания изъятия ценностей в начале XX века».

, доктор церковной истории, кандидат исторических наук. Профессор, заместитель заведующего отделом новейшей истории Русской православной церкви ПСТГУ выступит с докладом: «Финансово-экономическая кампания изъятия ценностей в начале XX века». Бежанидзе Георгий Вениаминович , кандидат богословия, доцент кафедры общей и русской церковной истории и канонического права, доцент кафедры практического богословия, старший научный сотрудник научного центра истории богословия и богословского образования. Доклад: «Канонический аспект изъятия церковных ценностей».

, кандидат богословия, доцент кафедры общей и русской церковной истории и канонического права, доцент кафедры практического богословия, старший научный сотрудник научного центра истории богословия и богословского образования. Доклад: «Канонический аспект изъятия церковных ценностей». Марасанова Виктория Михайловна , доктор исторических наук, профессор Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова. Тема выступления: «Юридические аспекты взаимоотношения государства и Церкви на примере кампании по изъятию церковных ценностей в начале XX века».

, доктор исторических наук, профессор Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова. Тема выступления: «Юридические аспекты взаимоотношения государства и Церкви на примере кампании по изъятию церковных ценностей в начале XX века». Гожалимова Оксана Сергеевна , заместитель директора по экспозиционно-выставочной деятельности Рыбинского Государственного Историко-Архитектурного и Художественного Музея-Заповедника. Оксана Сергеевна расскажет о поступивших в результате изъятия церковных ценностей в 1922-1923 году экспонатах музея, и работе/сохранении их в советское время.

, заместитель директора по экспозиционно-выставочной деятельности Рыбинского Государственного Историко-Архитектурного и Художественного Музея-Заповедника. Оксана Сергеевна расскажет о поступивших в результате изъятия церковных ценностей в 1922-1923 году экспонатах музея, и работе/сохранении их в советское время. Иерей Иннокентий Кулаков, руководитель межъепархиальной коллегии Ярославской митрополии по канонизации выступит с докладом на тему: «Мировоззрение «Иконостаса» к 100-летию издания книги священника Павла Флоренского» (попытка духовной оценки событий 1922 года).

В 14:00 для участников сессии состоится круглый стол, где пройдет обсуждение текущей обстановки и перспектив будущего, в том числе реституции церковной собственности, влияния собственности на духовную жизнь, собственности церковных общин на исторические здания храмов и соборов.

Адрес проведения: Крестовая, д.3/5, конференц-зал Рыбинского Епархиального управления.

Сессия №2 «Светские формы духовного воспитания»

пройдет 7 октября с 16:00 до 20:00

Каким образом возможно совместить глубину содержания Божественной правды, хранимой Церковью и выразительность форм светской, внецерковной культуры? На этот вопрос ответят наши приглашенные гости:

Янни Ролански – блогер, проводник в мире детской визуальной культуры. Более 17 лет работает с детьми и подростками, пишет и проводит лекции для педагогов и родителей про хорошие фильмы, мультфильмы, литературу.

– блогер, проводник в мире детской визуальной культуры. Более 17 лет работает с детьми и подростками, пишет и проводит лекции для педагогов и родителей про хорошие фильмы, мультфильмы, литературу. Протоиерей Антоний Волков – настоятель храма в честь иконы Божией матери «Казанская» с. Богородское Воскресенского района Нижегородской области, президент ассоциации «Сад музыки».

– настоятель храма в честь иконы Божией матери «Казанская» с. Богородское Воскресенского района Нижегородской области, президент ассоциации «Сад музыки». Ксения Волкова – координатор образовательных проектов сообщества «Сад музыки».

Целевая аудитория сессии: педагоги школьных учреждений, воспитатели дошкольных учреждений, родители.

В 19:00 состоится концерт камерной музыки «Небесному покровителю музыкантов посвящается…», на котором выступят лауреаты международных и всероссийских конкурсов.

Место проведения сессии и концерта: Волжская набережная, 67-75, Музей – мастерская фортепиано Алексея Ставицкого.

Сессия № 3 «Медиа-среда наших детей» (8 октября)

Вход по пригласительным билетам

В рамках третьей сессии мы поговорим о формировании взаимоотношений человека с медиа-пространством.

ВНИМАНИЕ! Вход свободный, обязательна регистрация по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1l7BYV5f6cA-gjtf7Xu1pEwzXad8ugON83GjNf4MHSJo/edit

Подробная информация в группе ВКонтакте https://vk.com/miriklir

Контакты: Воробьева Майя Викторовна – руководитель форума +7 (903) 516-28-80