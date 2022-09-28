Форум «Встреча с личностью» ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Форум «Встреча с личностью»

28.09.2022, 8:08, Афиша
Теги: , ,

Приглашаем вас на форум «Встреча с личностью», который пройдёт с 7 по 8 октября в городе Рыбинске!

В 2022 году форум объединит в себе три направления:

Сессия №1 «К 100-летию изъятия церковных ценностей»
7 октября с 9:00 до 13:00

Сессия направлена на изучение событий кампании советского правительства по изъятию церковных ценностей и влияние этих событий на историю советской России, России настоящего и будущего.

Аудитория: педагоги образовательных учреждений, родители, молодёжь, деятели культуры и искусства, активные и деятельные люди, готовые конструктивно работать на благо своих регионов.

Спикерами сессии №1 станут:

  • Иерей Александр Мазырин, доктор церковной истории, кандидат исторических наук. Профессор, заместитель заведующего отделом новейшей истории Русской православной церкви ПСТГУ выступит с докладом: «Финансово-экономическая кампания изъятия ценностей в начале XX века».
  • Бежанидзе Георгий Вениаминович, кандидат богословия, доцент кафедры общей и русской церковной истории и канонического права, доцент кафедры практического богословия, старший научный сотрудник научного центра истории богословия и богословского образования. Доклад: «Канонический аспект изъятия церковных ценностей».
  • Марасанова Виктория Михайловна, доктор исторических наук, профессор Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова. Тема выступления: «Юридические аспекты взаимоотношения государства и Церкви на примере кампании по изъятию церковных ценностей в начале XX века».
  • Гожалимова Оксана Сергеевна, заместитель директора по экспозиционно-выставочной деятельности Рыбинского Государственного Историко-Архитектурного и Художественного Музея-Заповедника. Оксана Сергеевна расскажет о поступивших в результате изъятия церковных ценностей в 1922-1923 году экспонатах музея, и работе/сохранении их в советское время.
  • Иерей Иннокентий Кулаков, руководитель межъепархиальной коллегии Ярославской митрополии по канонизации выступит с докладом на тему: «Мировоззрение «Иконостаса» к 100-летию издания книги священника Павла Флоренского» (попытка духовной оценки событий 1922 года).

В 14:00 для участников сессии состоится круглый стол, где пройдет обсуждение текущей обстановки и перспектив будущего, в том числе реституции церковной собственности, влияния собственности на духовную жизнь, собственности церковных общин на исторические здания храмов и соборов.

Адрес проведения: Крестовая, д.3/5, конференц-зал Рыбинского Епархиального управления.

Сессия №2 «Светские формы духовного воспитания»
пройдет 7 октября с 16:00 до 20:00

Каким образом возможно совместить глубину содержания Божественной правды, хранимой Церковью и выразительность форм светской, внецерковной культуры? На этот вопрос ответят наши приглашенные гости:

  • Янни Ролански – блогер, проводник в мире детской визуальной культуры. Более 17 лет работает с детьми и подростками, пишет и проводит лекции для педагогов и родителей про хорошие фильмы, мультфильмы, литературу.
  • Протоиерей Антоний Волков – настоятель храма в честь иконы Божией матери «Казанская» с. Богородское Воскресенского района Нижегородской области, президент ассоциации «Сад музыки».
  • Ксения Волкова – координатор образовательных проектов сообщества «Сад музыки».

Целевая аудитория сессии: педагоги школьных учреждений, воспитатели дошкольных учреждений, родители.

В 19:00 состоится концерт камерной музыки «Небесному покровителю музыкантов посвящается…», на котором выступят лауреаты международных и всероссийских конкурсов.

Место проведения сессии и концерта: Волжская набережная, 67-75, Музей – мастерская фортепиано Алексея Ставицкого.

Сессия № 3 «Медиа-среда наших детей» (8 октября)
Вход по пригласительным билетам

В рамках третьей сессии мы поговорим о формировании взаимоотношений человека с медиа-пространством.

ВНИМАНИЕ! Вход свободный, обязательна регистрация по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1l7BYV5f6cA-gjtf7Xu1pEwzXad8ugON83GjNf4MHSJo/edit

Подробная информация в группе ВКонтакте https://vk.com/miriklir

Контакты: Воробьева Майя Викторовна – руководитель форума +7 (903) 516-28-80

Организаторы форума:
Рыбинская епархия РПЦ;
АНО «Доверие» (https://ano-doverie.ru/);
Выставочная компания «Узорочье».




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.09 / В Рыбинске открылась «изба-читальня»

25.09 / Курсы косметолога в Москве

22.09 / Ремонт в школе и дворе

21.09 / В Рыбинске состоится творческая встреча с советским и российским композитором Юрием Потеенко

20.09 / В Рыбинске пройдет встреча в рамках фестиваля «Свет миру»

13.09 / Кто такая хорошая няня?

13.09 / В четырех школах Рыбинска будут готовить будущих моторостроителей

12.09 / Старшеклассники Ярославской области смогут побороться за годовые стипендии для учебы в вузе суммой более 100 тысяч рублей на математическом конкурсе «Я Решаю!»

08.09 / Берегоукрепление, выставка и голосование

06.09 / На территории школы № 1 построили универсальную спортивную площадку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика