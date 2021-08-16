«Небесновечная красота»

16.08.2021, 16:17, Новости

Теги: Культура, Религия

Вышла в свет первая книга о Валаамском иконописце, уроженце Рыбинска к 120-летию его памяти.

17 августа в Рыбинске вспоминают известного валаамского иконописца, уроженца Рыбинска, Алексея (Константинова). В этот день – 120 лет со дня его ухода. К этому дню приурочено много событий.

4-6 августа в Рыбинске, на родине о. Алипия, написавшего икону Валаамской Божией матери, прошла презентация первой книги о его жизни и творчестве. Это результат 10-летнего сотрудничества Архива Валаамского монастыря, искусствоведа С.Е. Большаковой (Санкт-Петербург), журналистов, редакторов г. Рыбинска и Рыбинской епархии. Издание книги осуществляется по благословению Епископа Троицкого Панкратия.

Богатое иллюстрированное издание впервые подробно рассказывает о жизненном и творческом пути Алексея (Константинова): о его детстве и юности в Рыбинске, учебе в Санкт-Петербургской академии художеств, жизни и послушании на Валааме. В книге дается подробный искусствоведческий анализ росписей Спасо-Преображенского собора Валамского монастыря, Валаамской иконы Божией матери, приводятся фотографии икон, списков, росписей, редкие фотографии и архивные документы.

Как отметила Кандидат искусствоведения, научный сотрудник Рыбинского музея-заповедника Ирина Хохлова:

«Колоссальное значение имеет то, что книга – первое издание, монографически посвященное иконописцу Алипию. В нем впервые сведены воедино архивные материалы Рыбинского, Ново-Валамского архивов и Российского Государственного Исторического архива (фонда Императорской академии художеств в Петербурге). Трудно переоценить значение книги и для современных иконописцев: в ней представлены образцы икон, которые малодоступны и редко публикуются. Путь отца Алипия для современных иконописцев еще и высочайший пример чистоты жизни, служения Богу и людям, к которому обязывает сам род занятий священным искусством».

17 августа – 120 лет со дня смерти прославленного иконописца, к этой дате, а также 950-летию Рыбинска приурочен выпуск книги. Кроме издания книги, ранее в Рыбинск был передан в дар список с чудотворной Валаамской иконы Божией матери, освященный на Валааме.

С 5 августа книга доступна в магазине Спасо-Преображенского собора г. Рыбнска, библиотеке Музея Андрея Рублева (Москва) и в онлайн-магазинах православных изданий с сентября.