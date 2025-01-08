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Неожиданный Чехов

08.01.2025, 15:08, Афиша
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Новый киноклубный год «Современника» откроется 11 января фильмом по рассказам Антона Чехова «Обрывки», который представит режиссёр Андрей Селиванов.

Писатель-классик «оэкранен» как никто другой, но об этой экранизации мало кто слышал. Её нет ни в прокате, ни в одной фильмографии, ни в поле зрения критиков. Фильм видели только на Забайкальском МКФ в Чите и на «КиноВече», проведённом минувшей осенью в Твери – там «Обрывки» снискали приз за лучшую режиссуру и приз Федерации киноклубов. Член жюри ФКК от «Современника» Дмитрий Шаповалов пригласил автора лучшей, по его мнению, конкурсной картины показать её в Рыбинске.

Начав свой путь в искусстве как актёр, Андрей Селиванов окончил затем режиссерскую мастерскую ГИТИСа. Работал в театрах России и за границей, преподавал в Южной Корее. На рубеже 2000-х пришёл в кино, сотрудничал с ведущими телеканалами: «Первым», «Россия», НТВ, Ren-TV. На редкость плодовитый режиссёр, создавший более пятидесяти фильмов, будь то документальные, игровые, сериальные, он ещё в 2018 году говорил:

– Вот уже много лет я думаю о том, чтобы экранизировать произведения Чехова, а также эпизоды из путешествий самого писателя. Я изучал его жизнь и творчество, ставил его пьесы в Корее, в Лондоне, на Шри-Ланке. В итоге мыслей и материалов накопилось так много, что не снять фильм уже просто нельзя. И теперь, благодаря «ЯрСинема» и «Lookfilm», такая возможность появилась. Проект «Путь на Остров каторжных» (это первый вариант названия) реализуется на независимые средства. Нас поддержали многие профессионалы, известные и успешные актёры Михаил Горевой, Владислав Ветров (он играл Чехова в «Невечерней» Марлена Хуциева), Екатерина Волкова и другие сами пожелали сниматься бесплатно.

Рыбинская премьера фильма состоится в эту субботу в 16 часов в ОКЦ.


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