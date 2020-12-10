«Брехаловка», которой верят
10.12.2020, 16:25, Главное
Теги: Бюджет, Добряков, Долгов, Ласточкин, Муниципальный совет, Общество
Депутаты рыбинского муниципального совета не стали увеличивать расходы на образование, культуру и спорт, но оставили деньги для покупки у частных собственников ДК «Полиграф» и старенького теплохода для туристов.
Если инициатива (пусть даже на социальные нужды) идет от депутатов, то ее поддерживать нельзя. Если инициатива идет от главы (пусть даже на сомнительные и возможно коррупционные цели), то ее надо поддержать. Во всяком случае именно такое впечатление складывается от «работы» большинства депутатов нынешнего состава.
Очередное заседание муниципального совета Рыбинска началось предложения Владимира Пахарева включить в повестку дня дополнительный вопрос
Депутат предложил отказаться от повышения заработной платы для муниципальных служащих (на 4 процента), предусмотренной в следующем году. При этом, Владимир Пахарев сослался на решения федеральных органов власти – Совета федерации, принявшего аналогичное решение.
Разумеется, большинство депутатов своего коллегу не поддержало и единственным вопросом в повестке осталось утверждение бюджета Рыбинска на 2021 и два последующих года.
– Вы назвали сумму, заложенную на проектирование ремонта Волжского моста. Еще раз скажите, – обратился к докладчику Александр Соколов.
– 152 млн рублей, – ответила Надежда Петухова, директор департамента финансов.
– У меня перед глазами протокол подведения итогов (торгов), где сумма несколько меньше – на 15 миллионов (136,7 млн). Что можете пояснить?
– продолжил депутат. – Это же экономия (то есть эти средства можно направить на ту же социалку – ryb.ru).
Но ничего внятного пояснить докладчик ничего не смогла, зато ответила представитель МБУ «Управление городского хозяйства».
– Да, протокол есть, но деньги высвободятся, как только будет заключен контракт, – заявила чиновница. – После этого, будут внесены корректировки в бюджет. Деньги высвобождаются только после подписания контракта на площадке (ЕИС).
Депутаты, традиционно, поверили чиновникам на слово. А зря.
Контракт №342 с АО «Группа компаний «ЕКС» был заключен еще 1 декабря (за подписью директора МБУ «Управление городского хозяйства») и размещен на площадке ЕИС (Единая информационная система в сфере закупок) 4 декабря.
Олег Леонтьев поинтересовался, сколько в следующем году администрация потратит на PR- услуги, но ответа (вразумительного) тоже не получил. Только узнал, сколько потратят на муниципальную газету «Рыбинские известия» – 3,5 млн рублей (это и так было в материалах бюджета).
После вопросов слово для выступления взял Владимир Пахарев. Процитировав одну из статей бывшего главы Рыбинска Юрия Ласточкина, депутат вновь предложил сокращать затраты на чиновников, при необходимости брать кредиты и напомнил – власть меняется. После чего предложил проект бюджета в версии администрации не принимать.
– Я тоже с уважением отношусь к Юрию Васильевичу (Ласточкину), но простите, мы сейчас его ошибки исправляем, в том числе и экономя на спорте,
– взял слово по видеосвязи глава Рыбинска Денис Добряков. – Здесь не в выборах дело, а в экономике.
После чего, призвал принять бюджет без изменений.
Нина Чистякова в своем слове, кроме общих слов на тему «жить сейчас всем тяжело, кроме монополистов», высказала косвенные претензии к своему коллеге – Олегу Леонтьеву.
– Сейчас бюджет ровный, сбалансированный, но снимать со средств массовой информации… – сказала депутат. – Да я без газеты жить не могу! Я не знаю, что происходит в области. Я не знаю, что происходит в стране. А в интернете, в этой брехаловке, я не сижу.
Впрочем, Олег Леонтьев, как раз и спрашивал про затраты администрации на размещение своей информации в сетевых ресурсах.
– Если мы не примем бюджет, то будем жить по 1/12. Значит мы не будет город не светить, не топить. Это, как минимум,
– заявил Константин Долгов и предложил перейти к голосованию.
Но перешли не сразу.
– Что такое 1/12? Это не значит, что бюджет и город не будут существовать, а просто финансирование всех текущих расходов будет осуществляется в объеме расходов на конец этого года (т.е. 1/12 в месяц от всех расходов за предыдущий календарный год), – поправил председателя Владимир Пахарев.
А после этого предложил исключить из расходной части бюджета 25 млн рублей на покупку ДК «Полиграф», а также сократить расходы на содержание муниципального совета и администрации, а деньги направить на дополнительное финансирование муниципальных учреждений образования, культуры и спорта.
Разумеется, большинство в совете его не подержало и бюджет 2021 года приняли без изменений.
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