«Брехаловка», которой верят

10.12.2020, 16:25, Главное

Теги: Бюджет, Добряков, Долгов, Ласточкин, Муниципальный совет, Общество

Депутаты рыбинского муниципального совета не стали увеличивать расходы на образование, культуру и спорт, но оставили деньги для покупки у частных собственников ДК «Полиграф» и старенького теплохода для туристов.

Если инициатива (пусть даже на социальные нужды) идет от депутатов , то ее поддерживать нельзя. Если инициатива идет от главы (пусть даже на сомнительные и возможно коррупционные цели), то ее надо поддержать. Во всяком случае именно такое впечатление складывается от «работы» большинства депутатов нынешнего состава.

Очередное заседание муниципального совета Рыбинска началось предложения Владимира Пахарева включить в повестку дня дополнительный вопрос

Депутат предложил отказаться от повышения заработной платы для муниципальных служащих (на 4 процента), предусмотренной в следующем году. При этом, Владимир Пахарев сослался на решения федеральных органов власти – Совета федерации, принявшего аналогичное решение.

Разумеется, большинство депутатов своего коллегу не поддержало и единственным вопросом в повестке осталось утверждение бюджета Рыбинска на 2021 и два последующих года.

– Вы назвали сумму, заложенную на проектирование ремонта Волжского моста. Еще раз скажите, – обратился к докладчику Александр Соколов.

– 152 млн рублей, – ответила Надежда Петухова, директор департамента финансов.

– У меня перед глазами протокол подведения итогов (торгов), где сумма несколько меньше – на 15 миллионов (136,7 млн). Что можете пояснить?

– продолжил депутат. – Это же экономия (то есть эти средства можно направить на ту же социалку – ryb.ru).

Но ничего внятного пояснить докладчик ничего не смогла, зато ответила представитель МБУ «Управление городского хозяйства».

– Да, протокол есть, но деньги высвободятся, как только будет заключен контракт, – заявила чиновница. – После этого, будут внесены корректировки в бюджет. Деньги высвобождаются только после подписания контракта на площадке (ЕИС).

Депутаты, традиционно, поверили чиновникам на слово. А зря.

Контракт №342 с АО «Группа компаний «ЕКС» был заключен еще 1 декабря (за подписью директора МБУ «Управление городского хозяйства») и размещен на площадке ЕИС (Единая информационная система в сфере закупок) 4 декабря.

Олег Леонтьев поинтересовался, сколько в следующем году администрация потратит на PR- услуги, но ответа (вразумительного) тоже не получил. Только узнал, сколько потратят на муниципальную газету «Рыбинские известия» – 3,5 млн рублей (это и так было в материалах бюджета).

После вопросов слово для выступления взял Владимир Пахарев. Процитировав одну из статей бывшего главы Рыбинска Юрия Ласточкина, депутат вновь предложил сокращать затраты на чиновников, при необходимости брать кредиты и напомнил – власть меняется. После чего предложил проект бюджета в версии администрации не принимать.

– Я тоже с уважением отношусь к Юрию Васильевичу (Ласточкину), но простите, мы сейчас его ошибки исправляем, в том числе и экономя на спорте,

– взял слово по видеосвязи глава Рыбинска Денис Добряков. – Здесь не в выборах дело, а в экономике.

После чего, призвал принять бюджет без изменений.

Нина Чистякова в своем слове, кроме общих слов на тему «жить сейчас всем тяжело, кроме монополистов», высказала косвенные претензии к своему коллеге – Олегу Леонтьеву.

– Сейчас бюджет ровный, сбалансированный, но снимать со средств массовой информации… – сказала депутат. – Да я без газеты жить не могу! Я не знаю, что происходит в области. Я не знаю, что происходит в стране. А в интернете, в этой брехаловке, я не сижу.

Впрочем, Олег Леонтьев, как раз и спрашивал про затраты администрации на размещение своей информации в сетевых ресурсах.

– Если мы не примем бюджет, то будем жить по 1/12. Значит мы не будет город не светить, не топить. Это, как минимум,

– заявил Константин Долгов и предложил перейти к голосованию.

Но перешли не сразу.

– Что такое 1/12? Это не значит, что бюджет и город не будут существовать, а просто финансирование всех текущих расходов будет осуществляется в объеме расходов на конец этого года (т.е. 1/12 в месяц от всех расходов за предыдущий календарный год), – поправил председателя Владимир Пахарев.

А после этого предложил исключить из расходной части бюджета 25 млн рублей на покупку ДК «Полиграф», а также сократить расходы на содержание муниципального совета и администрации, а деньги направить на дополнительное финансирование муниципальных учреждений образования, культуры и спорта.

Разумеется, большинство в совете его не подержало и бюджет 2021 года приняли без изменений.