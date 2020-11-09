Торги признаны несостоявшимися

09.11.2020, 11:20, Новости

Теги: Бизнес, Бюджет, Общество, Туризм

Рыбинский МАУ «Туристко-информационный центр» так и не купил пассажирское судно «Ната» (ОМ-161).

Как следует из протокола, для участия в аукционе на покупку корабля никто не заявился. В итоге, аукцион признан несостоявшимся.

Напомним, МАУ «ТИК» три раза размещал заявку на покупку пассажирского судна по цене 7 млн рублей.

Покупатель хотел, чтобы теплоход был построен не ранее 1959 года и не позже 2006. У него должна быть надсройка (орфография сохранена) с двумя изолированными салонами.

Размеры:

длина – не более 43 м. и не менее 41 м;

ширина – не менее 6 м. и не более 8 м;

осадка максимальная – не менее 1,5 м;

осадка минимальная – не менее 1,0 м.

Пассажировместимость не менее 50 человек и автономность плавания – не менее 2 суток.

Про сауну в заявке не упоминается, но она на теплоходе есть.

Информация о закупке была опубликована в пятницу, 30 октября, в 20:31.

Кроме того, вечером 14 октября на сайте госзакупок появилась заявка МАУ «Туристко-информационный центр» на приобретение пассажирского судна по названием «презИнтация физика», которая была через несколько минут отменена.

Следующим (очень поздним) вечером появилась новая заявка, с характеристиками 50-местного пассажирского судна полностью соответствующему вышеназванному теплоходу. Но она была тоже отменена…