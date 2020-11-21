В Рыбинске пройдет прямая линия по вопросам инвалидов
 

В Рыбинске пройдет прямая линия по вопросам инвалидов

21.11.2020, 8:55, Объявления
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Прямая линия будет организована с 30 ноября по 4 декабря. На вопросы и проблемы, связанные с жизнеобеспечением людей с ограниченными возможностями, ответят профильные специалисты.

Помощь в решении вопросов окажут представители департамента по социальной защите населения, Рыбинского комплексного центра социального обслуживания, Фонда социального страхования и пенсионного Фонда, Центра социальных выплат по городу Рыбинску и областного департамента здравоохранения и фармации.

График работы «прямой линии»:

30 ноября – Ирина Леонидовна Барышева (главный эксперт комитета по организации ПМСП и СМП ДЗ и Ф ЯО). Телефон: 28-24-67 (с 14 до 16 часов);
1 декабря – Владимир Борисович Куликов (директор Департамента по социальной защите населения). Телефон: 28-17-62 (с 14 до 16 часов);
2 декабря – Андрей Юрьевич Глебов (директор МУ «Рыбинский комплексный центр социального обслуживания населения»). Телефон: 21-52-58 (с 14 до 16 часов);
3 декабря – представители Ярославского регионального отделения Фонда социального страхования (с 10 до 12 часов);
4 декабря – Галина Ивановна Голубева (начальник управления Пенсионного Фонда РФ по г. Рыбинску и Рыбинскому муниципальному району). Телефон: 29-75-00 (с 14 до 16 часов);
4 декабря – Любовь Алексеевна Мекш (и.о. директора МУ «Центр социальных выплат» города Рыбинска). Телефон: 28-30-59 (с 14 до 16 часов).

Прямая линия организуется ежегодно в рамках мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов, который проводится 3 декабря.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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