Изменен режим работы Угличской ГЭС

16.07.2020, 17:45, Новости

Теги: Водохранилище, Волга, Каскад Верхневолжских ГЭС, Погода

В связи с развивающимся в Московской области дождевым паводком, ставшим причиной увеличения притока в Угличское водохранилище, открыты два пролета водосливной плотины Угличской ГЭС с общим мгновенным расходом 460 м3/с.

В настоящий момент Угличское водохранилище наполнено до установленных Росводресурсами отметок: уровень верхнего бьефа Угличской ГЭС находится на отметке 112,95м (НПУ 113,0м). Аккумулирующей емкости для принятия повышенного объема притока в водохранилище нет, а расположенная выше Иваньковская ГЭС открыла плотину сутки назад и увеличивает объем расходов. В соответствии с Указаниями федерального агентства Угличская ГЭС работает в режиме поддержания уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла в пределах отметок 112,6 – 113,0м. Это означает, что практически весь объем притока будет срабатываться, а в случае увеличения притока, увеличится и объем сбросов.

В рамках заключенного соглашения об информировании между Правительством Ярославской области и руководством филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС» информация о планируемых сбросах воды на Рыбинском гидроузле была доведена до ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ярославской области».

Наталья Малышева,

специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»