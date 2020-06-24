Тарифы без «обнуления»
 

Тарифы без «обнуления»

24.06.2020, 14:15, Главное
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С 25 июня начинается голосование за поправки в Конституцию, главная из которых — предоставление возможности Владимиру Путину остаться в президентском кресле еще как минимум до 2036 года.

В Ярославской области, для дополнительной мотивации избирателей, вновь прибегли к использованию проверенной технологии – предлагается проголосовать за новые объекты для благоустройства в рамках проекта «Решаем вместе».

Такая схема была апробирована на выборах президента России в марте 2018 года. Тогда только в Рыбинске на участки пришли 77 217 горожан. В этом году предлагается выбрать три новых объекта – благоустройство площади им. П.Ф. Дерунова (вероятно новый фонтан за 22 млн рублей – ryb.ru); благоустройство зеленой зоны на ул. Чебышева 18-21; благоустройство зеленой зоны на ул. Рокоссовского, 2 и благоустройство Волжской набережной в Казанском микрорайоне (уже предусмотрено в рамках благоустройства Волжской набережной – ryb.ru). При этом, проекты реконструкции пока не представлены.

Однако для повышения явки, можно было бы предложить избирателям проголосовать за «цементирование» тарифов ЖКХ, так как именно с 1 июля (в окончательный день голосования) они в Ярославской области вырастут до 5,6 процента.

С предложением заморозить коммунальные тарифы выступали оппозиционные депутаты Ярославской областной думы, но их не поддержали коллеги из «Единой России» – «выпадающие доходы могут составить 10 млрд рублей».

Напомним, после предыдущего голосования за президента и благоустройство в России повысили пенсионный возраст и НДС. В этом году, пока известно только о двух повышениях – НДФЛ (не для всех) и тарифов.

Стоит отметить, что в Ярославской области муниципальное образование, в котором жители примут самое активное участие в голосование может рассчитывать на бонус – дополнительные 14,5 млн рублей на благоустройство (этого хватит еще на один объект).

Впрочем, если Рыбинск окажется в аутсайдерах, потенциальные виновники (вероятно) уже определены. По мнению главы города Дениса Добрякова, видеоблогер Михаил Волхонский и «некоторые депутаты» «перед днем голосования (хотят – ryb.ru) дестабилизировать ситуацию».

Во всяком случае, об этом он заявил ряду СМИ комментируя инцидент с силовым отъемом мобильного телефона у «провокатора» Михаила Волхонского.



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