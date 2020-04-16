Коронавирус тарифам не помеха
 

Коронавирус тарифам не помеха

16.04.2020, 12:23, Главное
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Рыбинские чиновники не забыли – вместе с тарифами на ЖКУ с 1 июля надо повысить плату за «социальный» наем жилья.

В то время, пока большинство жителей Рыбинска вынуждено находится на «самоизоляции», а значительная часть осталась без работы, в администрации города время не теряют – глава Рыбинска Денис Добряков предложил повысить стоимость платы за «социальный» найм муниципального жилья.

Предполагается, что цена возрастет с 1 июля. Стоимость будет варьироваться в зависимости от степени благоустройства и расположения жилья – до 9,59 рублей за квадратный метр (сейчас максимальная ставка 8,10 рублей).

По расчетам чиновников, при введении предлагаемого к утверждению размера платы за пользование жилым помещением с 1 июня 2020 года рост платы граждан за жилищно-коммунальные услуги составит от 8 до 113 рублей в месяц в зависимости от места нахождения дома многоквартирного дома и его уровня благоустроенности.

Благодаря повышению платы за наем, рост доходов рыбинского бюджета в 2020 году составит 4 миллиона рублей, посчитали в администрации.

Напомним, помимо найма, с 1 июля 2020 года запланировано очередное повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг на 5,6 процентов (в среднем по Ярославской области).



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